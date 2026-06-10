Томская ДСК в суде добилась компенсации удорожания работ по реконструкции аэропорта «Богашево»

10 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законными и обоснованными требования АО «Строительное управление ТДСК» (СУ ТДСК, входит в «Томскую домостроительную компанию») по компенсации удорожания стоимости работ по госконтракту на выполнение реконструкции томского аэропорта в размере более 220 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ТДСК.

«Напомним, начальная цена контракта, заключенного в сентябре 2019 года, составила 3,777 млрд рублей. В ходе исполнения контракта с 2020 по 2024 год произошли значительные изменения экономической и политической ситуации, в том числе введение санкций иностранными государствами, изменение курса рубля, рост ключевой ставки ЦБ РФ и другое. В результате существенно увеличилась рыночная стоимость строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате удорожания фактическая стоимость работ значительно превысила не только величину расходов компании, необходимых для надлежащего исполнения контракта, но и размеры сметной прибыли. Отказ заказчика от компенсации удорожания привел к возникновению убытков АО «СУ ТДСК».

«Суд принял во внимание, что оплата стоимости удорожания строительных работ по бюджетным контрактам предусмотрена постановлениями правительства (России — ИФ), а достоверность определения сметной стоимости строительства, предоставленная СУ ТДСК, подтверждена заключением Главгосэкспертизы России», — резюмируют в ТДСК.

По данным компании, в настоящее время в судах рассматриваются дела и по другим контрактам СУ ТДСК по строительству социальных объектов в Томске, в их числе хирургический корпус областного онкодиспансера, детские сады и другие.

Как сообщалось, в августе 2019 года «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выбрало СУ ТДСК генподрядчиком реконструкции ВПП в Томске, контракт был заключен между Ространсмодернизацией и СУ ТДСК.

Исполнитель должен был к ноябрю 2022 года за 2,81 млрд рублей оснастить взлетно-посадочную полосу новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение с техническими средствами охраны. Контракт был пролонгирован до 26 августа 2024 года, а новая сумма контракта составила 3,777 млрд рублей. Тогда же прокуратура выявила несколько нарушений при реконструкции.

В середине июля 2025 года банкротство стройкомпании инициировало ООО «Томскэкскавация» (субподрядчик СУ ТДСК по реконструкции инфраструктуры томского аэропорта) из-за долга в 2,5 млн рублей. Однако суд не принял заявление в связи с тем, что на момент его подачи еще не истек срок, по которому СУ ТДСК должно рассчитаться с субподрядчиком.

В конце июля 2025 года заявление о банкротстве СУ ТДСК подал в Арбитражный суд Томской области ООО «Союзлифтмонтаж» (Томск, субподрядчик ТДСК). По информации с сайта «Союзлифтмонтажа», компания выполняла работы на нескольких объектах ТДСК, в частности занималась монтажом лифтов в ЖК «Аквамарин» (Новосибирск), ЖК «На Комсомольском», ЖК «Радонежский» (оба вТомске).

В конце августа 2025 года Арбитражный суд Томской области ввел в отношении СУ ТДСК процедуру наблюдения.

Ранее в ТДСК сообщали «Интерфаксу», что среди причин возникновения задолженностей — системные изменения в строительной отрасли, в том числе невыплата компенсаций удорожания стоимости работ по исполнению бюджетных контрактов, рост ключевой ставки до 21% в 2024 году.

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