Суд ввел наблюдение в компании-подрядчике Газпрома в Томской области

10 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области ввел в ООО «Сибстройнефтегаз» (Томск) процедуру наблюдения по заявлению ООО «ТТК «Грандвэй» (Томск), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

«Грандвэй» обратился в суд в конце марта. Требования истца составили 59,5 млн рублей, а именно 49,6 млн рублей основного долга и 9,9 млн рублей неустойки. Суть требований касается неисполненных ответчиком обязательств по мировому соглашению, заключенному с истцом в 2025 году.

Уточняется, что в мае, в процессе рассмотрения дела, от ответчика поступили возражения на заявления истца, в которых компания утверждала, что она представляет собой действующее крупное производственное предприятие, а возникшие у нее финансовые затруднения носят временный характер, обусловленные общими экономическими сложностями, ростом стоимости работ и материалов, кассовыми разрывами и существенными просрочками оплаты со стороны отдельных контрагентов.

Компания просила отказать «Грандвэю» в удовлетворении заявления, поскольку считает, что требования истца не могут рассматриваться как бесспорные, а их размер в настоящее время вызывает обоснованные сомнения и подлежит дополнительной проверке.

Между тем, в начале июля в суд от Межрайонной инспекции ФНС N7 по Омской области поступило заявление о вступлении в дело. Ведомство в свою очередь просит признать «Сибстройнефтегаз» банкротом из-за долга компании по обязательным платежам и страховым взносам в размере 109,6 млн рублей. Заявление было принято к рассмотрению.

На очередном заседании в августе суд, рассмотрев все доводы сторон, принял решение удовлетворить заявление «Грандвэя», введя в «Сибстройнефтегазе» процедуру наблюдения. Требования компании в размере 59,5 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Временным управляющим был назначен член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Виталий Вахрушев, а заседание по рассмотрению отчета об итогах процедуры наблюдения назначено на 12 января 2027 года.

ООО «Сибстройнефтегаз» зарегистрировано в 2008 году и занимается выполнением комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, а также строительством внутрипромысловых дорог и объектов энергетики. В разные годы являлось подрядчиком ПАО «Газпром нефть» и ОАО «Востокгазпром» (дочерняя компания «Газпрома»). В частности, компания занималась реконструкцией установки комплексной подготовки газа и конденсата на Мыльджинском газоконденсатном месторождении в Томской области, правом на которое обладает «Востокгазпром».

По итогам 2025 года «Сибстройнефтегаз» получил 2 млрд рублей выручки и 26,5 млн рублей чистого убытка (против 2,1 млн рублей чистой прибыли в 2024 году). Компания принадлежит ее гендиректору Александру Котельникову.

ООО «ТТК «Грандвэй» — торгово-транспортная компания из Томска, относящаяся к типу микропредприятий. Было зарегистрировано в 2020 году. Чистая прибыль компании в 2025 году составила 675 тыс. рублей при выручке в 73,5 млн рублей. ТТК владеет ее гендиректор Ольга Царева.

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