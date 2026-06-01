Томские учёные выяснили, как удержать внимание школьников на онлайн-уроках

1 июня 2026 / Томский Обзор

Томские ученые выяснили, какие элементы помогают удерживать внимание школьников во время онлайн-уроков. Лучше всего, по данным исследования, работают яркие схемы и иллюстрации, если лектор при этом объясняет материал за кадром.

Как сообщает пресс-служба вуза, исследование провели сотрудники Центра когнитивных исследований и нейронаук ТГУ и факультета психологии. В нем участвовали 45 подростков: 19 юношей и 26 девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Во время эксперимента им показывали семиминутные образовательные ролики.

— По международным оценкам, это самое оптимальное время, когда человек максимально вовлечен, — рассказал младший научный сотрудник Центра когнитивных исследований и нейронаук ТГУ Сергей Моисеев. — Мы выяснили, что самыми увлекающими стимулами являются схемы и картинки, их использовали в ролике по биологии — и именно на них зрители и задерживали взгляд. А вот в математике и русском языке главным оказалось сочетание «лектор + текст». Пары «лектор + схема» и «лектор + картинка» в ролике по математике работали плохо: школьники почти не смотрели на такие фрагменты. Если лектор появляется в кадре, то самое эффективное — когда он что-то объясняет, а на слайде рядом есть текст. Так работали ролики по русскому и математике. При этом подростки больше внимания обращают на сочетание лектора с яркими и неожиданными элементами.

Исследователи пришли к выводу, что дизайн образовательного видео должен зависеть от предмета. Например, в биологии эффективнее работают схемы с голосовым пояснением, а в математике и русском языке — присутствие лектора в кадре и текст на слайде.

По итогам работы ученые подготовили рекомендации для создания онлайн-уроков. В роликах стоит использовать яркие схемы, картинки и диаграммы, но не перегружать видео визуальными элементами. Если в кадре появляется лектор, рядом с ним лучше размещать текст. Кроме того, в лекции полезно добавлять интерактивные элементы — задания и вопросы, которые помогают лучше запоминать материал.

— Пять лет назад у преподавателей не было четкого понимания, как правильно строить онлайн-курсы. До сих пор возникают вопросы, как и чем наполнять видеолекцию, что там должно быть, чтобы это удерживало внимание обучающихся. Именно это и стало нашей целью: посмотреть, чем стоит наполнять лекцию, а чем не стоит; какие стимулы являются эмоциогенными, а какие нет. Мы продолжаем собирать банк инновационных методик в онлайн-образовании. В перспективе наши технологии можно будет внедрять в построение новых учебных курсов, — добавил Сергей Моисеев.

По словам ученого, результаты исследования помогают понять, как с опорой на физиологические данные делать образовательные ролики более понятными и интересными для подростков. Это важно как для развития дистанционного образования, так и для школьников, которым сложно удерживать внимание во время учебы.

