Суд отправил в психбольницу напавшего с мачете на пассажиров поезда томича

1 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Барабинский районный суд Новосибирской области отправил на принудительное психиатрическое лечение жителя Томской области, обвиняемого в покушении на убийство в пассажирском поезде в январе 2025 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные судов общей юрисдикции региона.

«Постановлением суда гражданин освобожден от уголовного преследования, ему назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — говорится в сообщении.

Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в моменты совершения инкриминируемых действий мужчина страдал временным психическим расстройством, лишавшим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Он обвинялся по ч. 3 ст. 30, п.п. а, и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

По материалам дела, в пути следования пассажирского поезда Томск-Адлер на перегоне от станции Каргат до Барабинска обвиняемый ударил находившихся с ним в купе мужчину и женщину мачете по руке и голове соответственно.

Потерпевшие при содействии других пассажиров смогли покинуть купе. По прибытии поезда на станцию Барабинск обвиняемый был задержан, потерпевшие госпитализированы в Барабинскую ЦРБ.

Кроме того, находясь под стражей, подсудимый применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, к должностному лицу следственного изолятора: ударил рукой по лицу сотрудника учреждения, проводившего технический осмотр камеры.

