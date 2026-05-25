Торги на реконструкцию водопровода в райцентре Томской области не состоялись из-за отсутствия заявок

25 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Администрация Кожевниковского сельского поселения Томской области признала несостоявшимися торги на право выполнения работ по реконструкции системы водоснабжения в административном центре района, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные сайта госзакупок.

На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 485,5 млн рублей. Заявки принимались до 20 мая.

В рамках контракта подрядчику предстояло провести реконструкцию по улицам Гагарина, Калинина, Ленина, Красноармейская, Кузнецова, Октябрьская, Садовая, а также в переулках Совхозный, Дзержинского, Южный и на участке Уртамской трассы. Большая часть работ должна была быть завершена до осени 2027 года.

