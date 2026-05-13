Тайны Главного и балы на Усова. ТПУ проведет бесплатные экскурсии к 130-летию вуза

13 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В пятницу, 15 мая, в Томском политехническом университете пройдут бесплатные вечерние экскурсии по историческим корпусам вуза. Программу подготовил Комплекс музеев ТПУ к 130-летию университета и международной акции «Ночь музеев».

Горожане смогут попасть в аудитории, лаборатории и залы старых корпусов Политеха, узнать историю их строительства и увидеть сохранившиеся элементы исторических интерьеров.

Одной из новых программ станет экскурсия «Двойная история 8-го корпуса» на ул. Усова, 7. Участникам расскажут о здании, которое в ТПУ называют архитектурным «гибридом», и о разных этапах его жизни — от горного корпуса и госпиталя до библиотеки и зала для балов.

Еще одна экскурсия будет посвящена Главному корпусу университета на пр. Ленина, 30. Гости узнают, как строилось одно из главных зданий Политеха, как оно называлось раньше, где находились первые аудитории, побывают в историческом актовом зале и познакомятся с символами ТПУ.

Также 15 мая можно будет попасть на одну из самых популярных интерьерных экскурсий Комплекса музеев ТПУ — по Химическому корпусу на пр. Ленина, 43а. Участникам покажут сохранившиеся элементы исторических интерьеров и расскажут, как возводилось здание.

В Горном корпусе на ул. Советской, 73 экскурсия будет посвящена истории первой геологической школы за Уралом. Гости узнают об архитектуре здания-памятника и смогут заглянуть в исторические лекционные аудитории.

Кроме того, с 12 мая в Музее истории ТПУ в Главном корпусе открывается выставка «130 лет ТПУ: пульс истории». Она расскажет о том, как университет отмечал свои юбилеи на протяжении более чем века — начиная со времени Томского технологического института императора Николая II.

В экспозиции представят поздравительные телеграммы и адреса от первых лиц государств разных эпох, редкие фотоальбомы, сувениры и подарки от индустриальных партнёров и вузов-партнёров, архивные фотографии, документы, программы мероприятий и другие артефакты, связанные с юбилеями Политеха.

Выставку можно посетить бесплатно и без предварительной записи 15 мая с 18:30 до 22:00. Возрастное ограничение — 0+.

Все экскурсии бесплатные, но из-за ограниченного количества мест необходима предварительная регистрация. Начало — в 18:30 и 20:30. Возрастное ограничение — 12+.

