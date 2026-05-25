«Ученик Шишкина, политик и исследователь Алтая». Пять фактов о художнике Григории Чорос-Гуркине

25 мая 2026

В Томске готовится к открытию выставка «Человек из племени Чоросов продолжает путь свой по земле», посвящённая художнику Григорию Чорос-Гуркину. Его знают как основоположника изобразительного искусства Горного Алтая, автора знаменитых пейзажей и ученика Ивана Шишкина, но биография мастера куда сложнее.

Собрали пять фактов о художнике — от работы в Монголии до участия в управлении Горным Алтаем. А заодно показываем его картины.

Чорос-Гуркин был не только художником, но и этнографом

Во время многочисленных поездок по Алтаю художник изучал быт, традиции и декоративное искусство коренных народов региона. Он зарисовывал орнаменты, одежду, предметы повседневной жизни и элементы обрядовой культуры. Сегодня эти материалы используют не только искусствоведы, но и этнографы, изучающие культуру Алтая начала ХХ века.

После революции участвовал в управлении Горным Алтаем

Картина Григория Чорос-Гуркина «Хан-Алтай». 1907 Фото: Томский областной художественный музей

В 1917 году Чорос-Гуркин был избран председателем Алтайской горной думы, а в 1918 году возглавил Каракорум-Алтайскую управу. Историки отмечают, что художник выступал за культурную и административную автономию региона. Позже политическую деятельность Чорос-Гуркина использовали как основание для репрессий.

Художник несколько лет провёл в Монголии

После событий Гражданской войны Чорос-Гуркин эмигрировал в Монголию, а затем в Туву. Там он продолжал писать картины, и даже создал эскиз и обложку первого тувинского букваря. На Алтай художник смог вернуться только в середине 1920-х годов.

Его мастерская в Аносе была культурным центром Алтая

Мастерская Чорос-Гуркина в селе Анос в начале ХХ века стала своеобразным культурным центром Алтая. Туда приезжали художники, путешественники, исследователи и этнографы, работавшие в Сибири. Сегодня в этом доме работает музей-усадьба художника.

Чорос-Гуркин создавал панорамные пейзажи огромного формата

Одной из главных тем творчества Чорос-Гуркина стала природа Алтая — горы, реки и высокогорные долины. Многие его работы отличаются большим форматом и стремлением передать ощущение пространства и величия ландшафта. Искусствоведы называют такие полотна одной из ключевых особенностей его художественного языка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».