В Томске пройдет лекция об известных преступницах прошлого

29 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Сергей Мальцев

В томском социокультурном пространстве «Квартира № 1» пройдет лекция о женщинах в криминальной истории России «Некоронованные королевы преступного мира». Ее проведет томский историк, журналист и писатель Сергей Мальцев.

Автор расскажет об известных преступницах 1880-х — 1990-х гг. — Соньке Золотой ручке, Ольге фон Штейн, Аглае Демидовой, Римме Северовой и Калине Никифоровой. Однако, томичек среди них нет.

«Легендарных преступниц не так много, как преступников. А в судьбах этих женщин поразительного много. Главное, что они все, безусловно, талантливые, с сильным характером, но сделали плохой выбор в жизни, и все закончили плохо», — добавляет Сергей Мальцев.

По словам Сергея, он давно занимается историей криминального прошлого России. Ранее писатель уже рассказывал на своих лекциях о томских ворах в законе и разных громких преступлениях прошлого. В будущем планируется продолжить серию встреч.

Послушать о самых известных женщинах-преступницах можно 3 мая в 16.00 по адресу: ул. Белинского, 17а. Стоимость билета на одного человека — 2000 руб.; на два и три — 1500 руб., на компанию от четырех человек — 1000 руб.

