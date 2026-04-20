Уровень воды в Томи в черте Томска продолжает снижаться

20 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За сутки уровень воды в Томи в черте Томска в среднем снизился более чем на 40 сантиметров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В районе Коммунального моста вода ушла на 41 см, возле Речного вокзала на 55. В Северске также зафиксировано снижение уровня Томи на 41 см. Критические отметки не превышены.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Томска Дмитрий Махиня, на других городских реках также наблюдается снижение уровня. На Ушайке, в районе улицы Лермонтова вода ушла на 40 см, на Степановке — на 10 см. Ситуация на других участках наблюдения без изменений.

По данным на утро 20 апреля голова ледохода на Оби остановилась в районе села Киреевск. Опасные отметки превышены в Никольском Кривошеинского района. Там Обь поднялась до 885 см, при критическом уровне в 864 см.

