Стоимость жилого «квадрата» в томских малогабаритных квартирах снизилась

За год квадратный метр в малогабаритных квартирах Томска подешевел на 3% на фоне общего роста этого стоимости по стране. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Согласно исследованию, за год квартиры размером до 32 кв. м в новостройках подорожали в 62 из 70 исследуемых крупных городах. Особенно активно цены росли в Курске, где этот показатель вырос на 41,8%, Владикавказе (+40,2%), Севастополе (+37,9%), Череповце (+27,2%) и Иркутске (+26,4%).

Больше всего квартиры подешевели в Чебоксарах (–9,3%), затем следует Тольятти (–6,7%), Томск (–3%), Махачкала (–2,6%) и Сургут (–2,6%).

Из отчета также следует, что за год цена на малогабаритные квартиры в Томске снизилась на 1,4% и составляет 4 599 122 рублей, тогда как квадратный метр стоит 170 887 рублей.

