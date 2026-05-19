Выставки, гастрономический фестиваль и концерт ждут томичей на Дне города

В первые выходные июня в Томске отметят День города. Основными площадками праздника традиционно станут Ново-Соборная площадь, Воскресенская гора и городской сад.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в программе Дня города концертные программы, выставки, викторины, патриотические акции, соревнования, экскурсии, гастрономический фестиваль и будут работать интерактивные площадки.

Центральным событием праздника станет концерт, который пройдет в воскресенье, 7 июня. В качестве хедлайнера здесь выступит группа «Инь-Ян», которая исполнит свои хиты — «Я не вернусь», «Камикадзе» и другие песни.

