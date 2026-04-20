Как город снова стал белым: апрельская метель в Томске — фото

20 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Вчера Томск вернулся к зиме. Город накрыли крупные хлопья снега — словно кто-то растрепал старый поролоновый матрас — зачем-то кипенно-белый…

Птицы и коты недоумевали, прохожие прятали лица и вполголоса возмущались: «Доколе?!» А снег всё падал и падал, не реагируя на критику, пока не укрыл плотным слоем ваты все «чёрные» следы сибирской весны.

Фотограф Владимир Дударев запечатлел этот короткий момент неумолимого преображения города.

