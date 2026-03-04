Ярмарка «Для любимых женщин» с дегустацией фермерской продукции пройдет в Томске

Томский Обзор / Фото: 4 марта 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

В субботу, 7 марта, в Томске на Кулагинском рынке пройдет ярмарка «Для любимых женщин», где все желающие смогут попробовать и купить свежую фермерскую продукцию.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, томские сельхозпроизводители представят томичам свежее мясо и мясные деликатесы, колбасные изделия собственного производства, натуральные сыры, овощи, мед и многое другое.

По словам организаторов, главной особенностью ярмарки станет дегустация продукции. Здесь все желающие смогут попробовать сыры, колбасы и другие угощения, чтобы подобрать самое вкусное к праздничному столу.

Ярмарка пройдет на Кулагинском областном рынке (пр. Фрунзе, 119/5) с 10.00 до 16.00.

