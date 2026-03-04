18+
18+
РЕКЛАМА

Ярмарка «Для любимых женщин» с дегустацией фермерской продукции пройдет в Томске

Город, Конкурсы и акции, Праздники, Томские новости, интересные новости Томска еда что поесть куда сходить где купить вкусные качественные продукты в Том Ярмарка «Для любимых женщин» с дегустацией фермерской продукции пройдет в Томске

В субботу, 7 марта, в Томске на Кулагинском рынке пройдет ярмарка «Для любимых женщин», где все желающие смогут попробовать и купить свежую фермерскую продукцию.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, томские сельхозпроизводители представят томичам свежее мясо и мясные деликатесы, колбасные изделия собственного производства, натуральные сыры, овощи, мед и многое другое.

По словам организаторов, главной особенностью ярмарки станет дегустация продукции. Здесь все желающие смогут попробовать сыры, колбасы и другие угощения, чтобы подобрать самое вкусное к праздничному столу.

Ярмарка пройдет на Кулагинском областном рынке (пр. Фрунзе, 119/5) с 10.00 до 16.00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Книги

Купчихи, колибри и кризис среднего возраста: что почитать и обсудить в книжном клубе

17 февраля 2026
Томские новости

Месторождение успеха: Сибирская Сервисная Компания отметила 26-летие

16 февраля 2026
Томские новости

Главгосэкспертиза одобрила строительство модели парогенератора реактора БР-1200 в Томской области

27 февраля 2026
Томские новости

Власти Томской области рассчитывают на введение турналога в Томске

9 февраля 2026
Томские новости

Март в Томской области будет на градус холоднее нормы — синоптики

2 марта 2026
Томские новости

Группа оленей попалась в фотоловушку томского заповедника

9 февраля 2026
Томские новости

Суд ввел наблюдение в малой НК «Томскгеонефтегаз», требования кредиторов — более 1,7 млрд рублей

8 февраля 2026
Томские новости

В Томске впервые прошел Чемпионат по снегоходному кроссу и сноу-байку

9 февраля 2026
Томские новости

Дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта расследуют в Томской области

3 марта 2026