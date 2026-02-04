Томичам покажут фильмы о браконьерах и ленту о деревне на якутском языке

4 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В феврале в томском зрелищном центре «Аэлита» пройдет серия показов документальных фильмов и встречи с их режиссером Юлией Корневой.

Как уточняют организаторы, первый сеанс пройдет 12 февраля. Юлия представит ленту «Браконьеры» и расскажет о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время съемок картины на Сахалине, которая задумывалась как этнографический фильм.

На следующий день, 13 февраля, томичи увидят документалку на якутском языке «Сайылык». Как уточняет автор лента стала результатом ее «безграничной любви к деревне», расположенной в Якутии.

В субботу, 14 февраля, состоится кинопоказ, приуроченный ко дню рождения известного томского журналиста Александра Сакалова.

— Посмотрим фильм «Тым. Путешествие в центр России». Не хочется грустить в этот день, а этот фильм очень позитивный, — отметила Юлия Корнева.

На всех сеансах будет присутствовать режиссер — гости смогут лично задать Юлии вопросы.

Подробнее о расписании сеансов можно узнать здесь.

Стоимость билетов 250 рублей.

12+

