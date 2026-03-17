Жители домов на 14 улицах Томска остались без воды из-за аварии

17 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 17 марта, в Томске жители ряда домов Октябрьского района остались без воды из-за повреждения на водопроводной линии на ул. Рабочая, 60.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 23.30. До тех пор без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Дормаш ул, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1;

Индустриальная ул, 1, 1а, 7, 7а, 9, 14, 16;

Латвийский пер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Ленинградская ул, 4, 6, 8;

Мичурина ул, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16 стр.7, 16 стр.13, 16 стр.14, 18, 39, 41, 43;

Научная ул, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 кв.1, 21 кв.2, 32, 32а, 34;

Ново-Деповская 1-я ул, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8а, 11, 15, 16, 19, 21, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57;

Ново-Деповская 2-я ул, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 стр.1, 18а, 19, 20, 21, 22, 26;

Новосибирская ул, 6, 8;

Офицерский пер, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 11, 13;

Полтавский пер, 42;

Рабочая ул, 58, 58 стр.1, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;

Тяговая ул, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7л, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Чехословацкая ул, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

На время отключения организован подвоз воды на ул. Ново-Деповская, 2-я, 26.

