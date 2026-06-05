В Томске открывается сезон уличных кошачьих выставок-ярмарок

5 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 7 июня, в Томске пройдет первая в этом сезоне выставка-раздача кошек во дворе Томского областного краеведческого музея.

Как уточняют организаторы, в рамках мероприятия все желающие смогут познакомиться с подопечными фонда «Добрые дела», а также забрать кого-то из них к себе домой (для этого при себе необходимо иметь паспорт и переноску).

Также во время ярмарки будет работать гаражная распродажа, средства с которой пойдут на помощь хвостатым. Помочь им можно также принеся на ярмарку сухой или мягкий корм.

А еще гостей ярмарки ждет экскурсия «Закрома. Уклад русских в Сибири». Её проведет старший научный сотрудник музея Марина Лоскутова.

— Вы погрузитесь в самобытный мир сибирского крестьянства, увидите подлинные предметы старинной утвари, орудия труда и воссозданное пространство русской избы — с печью, красным углом и люлькой. Экскурсовод раскроет секреты каждого предмета — от хлебной лопаты до ухвата, — отмечают организаторы.

Экскурсия платная, стоимость билетов 250 рублей.

Ярмарка пройдет в воскресенье, 7 июня, во дворе на ул. Ленина, 75.

Начало в 12.00.

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