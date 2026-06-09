Дополнительные поезда Томск — Асино запустят в пятницу
9 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В пятницу, 12 июня, в связи с ростом спроса на поездки в праздничные дни, будут дополнительно курсировать пригородные поезда Томск-II - Асино, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Состав будет отправляться из Томска в 7:31 и прибывать в Томск в 9:56. Старт в обратную сторону - в 18.11, прибытие в 20.35.
Напомним, обычно электропоезда в направлении Томск – Асино курсируют по средам, субботам и воскресеньям.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».