Дополнительные поезда Томск — Асино запустят в пятницу

9 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 12 июня, в связи с ростом спроса на поездки в праздничные дни, будут дополнительно курсировать пригородные поезда Томск-II - Асино, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Состав будет отправляться из Томска в 7:31 и прибывать в Томск в 9:56. Старт в обратную сторону - в 18.11, прибытие в 20.35.

Напомним, обычно электропоезда в направлении Томск – Асино курсируют по средам, субботам и воскресеньям.

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