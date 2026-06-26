Газ в твёрдой оболочке и никелированный кобальт: как разработки Томского политеха меняют энергетику и медицину

26 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В среду, 24 июня, на базе Томского политеха открылись две инновационные площадки.

Первая — участок никелирования мишеней для наработки специального кобальта-60. Вторая — пилотная линия для создания и использования газогидратов: «упакованного» в твердую оболочку газа, которым можно отапливать отдаленные населенные пункты.

Что это за разработки, для чего они нужны и какую практическую пользу принесут — рассказываем в нашем материале.

Мишени для стерилизации

Фото: Савелий Петрушев

Ученые Томского политеха при поддержке концерна «Росэнергоатом» создали уникальный участок. На нем производится никелирование кобальтовых заготовок для дальнейшего облучения в реакторе, чтобы потом получить стерилизационный кобальт-60.

Зачем он вообще нужен?

Кобальт-60 используется в производстве источников гамма-излучения, которые применяются для:

стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов;

обеззараживания и очистки промышленных стоков, твёрдых и жидких отходов;

радиационной модификации свойств полимеров и изделий из них;

радиохирургии;

дистанционной и внутриполостной гамма-терапии

и ряда других вещей.

Технология политехников построена на методе ионного распыления в вакууме: набор «болванок» помещают на «карусель» в специальную установку, где производится последовательное напыление. На заготовке в результате появляется никелевая пленка, которая обладает очень высокой адгезией и сохраняет целостность даже при экстремальных термических нагрузках. При этом метод экологически чистый, «сухой» физический процесс.

Открытый в рамках Томского международного энергетического форума производственный комплекс состоит из трех линий: сектора входного контроля, технологического участка пробоподготовки и нанесения покрытий, а также зону выходного контроля, где проверяется геометрия изделий (в том числе и под микроскопом), качество адгезии, а также финальная подготовка изделий.

На последнем этапе определенная выборка образцов помещается в печь. Там она проводит сутки при температуре 500 градусов — это последнее квалификационное испытание. Разработанная томскими учеными технология позволяет получать не менее 100 готовых изделий в сутки.

В этой печи изделия проходят финальную выбраковку Фото: Савелий Петрушев

После прохождения по производственной линии продукт — небольшой цилиндр из стабильного изотопа кобальта-59 — отправляется на реактор РБМК, где проходит длительное облучение (сам реактор продолжает работать в штатном режиме).

Тот самый никелево-кобальтовый цилиндр Фото: Савелий Петрушев

После воздействия радиации продукт трансформируется: кобальт-59 превращается в радиоактивный изотоп кобальта-60. Его активно используют при стерилизации медицинских изделий, дезинсекции продуктов, радиационной модификации полимеров и решении экологических задач.

Дмитрий

Сиделёв руководитель участка, доцент НОЦ Б.П. Вейнберга Наше подразделение более 20 лет развивает научное направление, разрабатывает и производит установки для решения различных задач. Кроме того, наши научные результаты интегрированы в практическую деятельность — мы делаем реальное «железо», отрабатываем технологию и обучаем студентов. По сути, они становятся первыми, кто работает на новых установках. Таким образом мы комплексно решаем задачу — не только разрабатываем новые установки, но и готовим специалистов, умеющих на них работать. Более того, вакуумная плазменная установка — это полностью результат труда ученых ТПУ. Они выполняли функции конструкторов, инженеров, технологов, сборщиков. Также у нас есть свой цех металлообработки, где происходят фрезеровка, токарные и слесарные работы, сварка и другие виды работ.

Руководитель участка никелирования кобальтовых заготовок, доцент НОЦ Б.П. Вейнберга Дмитрий Сиделёв Фото: Савелий Петрушев

После открытия производственной линии томским ученым предстоит пройти комплексную аттестацию созданного участка. Предполагается, что она займет два-три месяца. Аттестацию будут проводить в том числе представители дивизионов «Росатома» и главный конструктор реакторных установок типа РБМК. После этого будет запущено серийное производство.

Леонид

Сухих и.о. ректора ТПУ Поставленная перед нашими учеными задача была нетривиальной. Сложность заключалась именно в том, чтобы технология могла обеспечить адгезию никелевого покрытия к кобальту на всей его поверхности. Это важный параметр качества конечного изделия из кобальта-60. Наши физики справились с поставленной задачей, показав себя специалистами по нестандартным решениям. Важно, что предложенная оригинальная разработка лежит на мощном фундаменте предшествующих поисковых исследований и глубоком понимании сути процесса, а разработчики — молодые ученые.

«Горючий лед»

Газогидратная «аллея» у десятого корпуса ТПУ Фото: Савелий Петрушев

В рамках энергетического форума в Томском политехе началась сборка первой в России пилотной испытательной линии использования газовых гидратов — соединения газа в водной оболочке, своего рода «горючего льда», который можно применять в том числе и для отопления отдаленных населенных пунктов.

Сами по себе гидраты хорошо известны в энергетике. Их добывают со дна морей и океанов, но сегодня нет налаженной технологии их применения ни в промышленности, ни в быту. Проблема заключается в отсутствии эффективной технологии зажигания и транспортировки «горючего льда». Ее и намерены решить политехники.

Сопредседатель международного научного комитета форума, заведующий лабораторией тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак Фото: Савелий Петрушев

— Перед нами стояла базовая задача — создать линию транспортировки газа в твердом виде, когда можно обеспечить газоснабжение тех поселков, населенных пунктов, куда сложно провести трубопровод или привезти КПГ. Но когда мы стали двигаться по этой цепочке, сопровождающие проблемы, связанные с интенсификацией, синтезом, регазификацией и хранением, привели к тому, что нужно формировать целую отрасль. И вот этот город рождается с каждым шагом за счет дополнения определенного этапа при появлении этих сложностей или проблем, — отметил сопредседатель международного научного комитета форума, заведующий лабораторией тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.

Предполагается, что производственная линия будет состоять из трех блоков. На первом планируется производить подготовку газа — адаптировать сырье для будущего «горючего льда». В ход пойдет как природный, так и попутный, свалочный или шахтный газ.

Холодный — и горит! Оставляя после себя воду Фото: Савелий Петрушев

Далее подготовленное сырье, по мысли ученых, поступит на второй блок, где будет проходить непосредственно синтез гидратов. Для этого используются реактор, насосы высокого давления и баки водоподготовки и смешения. Полученные материалы в виде своеобразных пеллет, будут укладывать в гидратную «батарейку», в которой «горючий лед» и будет поступать конечному потребителю.

На третьем блоке производственной линии томские ученые отрабатывают транспортировку газогидратов. Здесь разместят установки, которые позволят превратить продукт в обычный газ. Специалисты собираются моделировать три вида потенциальных потребителей этого топлива: частный дом с котлом, сжимную компрессорную станцию и предприятия с газовой электростанцией.

«Горючий лед» тает и шипит при комнатной температуре Фото: Савелий Петрушев

— За одну рабочую смену такая установка способна генерировать примерно 200 литров газогидрата. Такими объемами можно отапливать небольшой коттеджный поселок. Топливо планируем доставлять до потребителей в твердом виде в специальных цистернах. При нагреве газогидрата высвобождается газ, который сразу можно использовать для отопления жилых помещений и бытовых нужд. Это решение особенно актуально для отдаленных населенных пунктов, оно позволяет обойтись без прокладки газопроводов и возведения дополнительной инфраструктуры, — уточнил и.о. руководителя молодежной лаборатории газовых гидратов ТПУ Никита Шлегель.

По замыслу ученых, производственная линия в дальнейшем будет дооборудована дополнительными комплексами по пожаротушению. Появится участок, где займутся получением гидратов из углекислого газа. Их, в свою очередь, будут использовать в гидратных огнетушителях и бомбах, которые также применяются для ликвидации возгораний.

«Дежурный» пульт пожарной охраны на производственной линии Фото: Савелий Петрушев

Предполагается, что за смену на производственной линии можно получить около 200 литров газогидрата, что эквивалентно 32 тыс. кубометров природного газа. По словам ученых, этого объема может хватить, чтобы в течение зимнего месяца отапливать небольшой поселок.

После тестирования и проведения исследований на определение масштабируемости всех эффектов работы линии ученые совместно с индустриальным партнером планируют разработать и сертифицировать мобильную технологическую линию газовых гидратов. Планируется, что в 2027 году она отправится на месторождение потенциального заказчика в Якутию для отопления поселка. Конечная цель ученых — разработать и апробировать технологии газовых гидратов для масштабируемого внедрения в системы отопления и реальное использование.

Фото: Савелий Петрушев

— Перед нами стоит масштабная задача. По сути, это новая отрасль — в промышленном объеме, в промышленном масштабе в стране это пока не реализовано. Необходимо было сформировать реализуемую стратегию, технологию, найти производителей оборудования, которые смогли бы это сделать. За полтора года вместе с индустриальными партнерами удалось пройти всю эту цепочку. Сейчас мы договорились о производстве блоков на реальных заводах и запускаем испытательную пилотную линию. Надеемся, что к концу года она заработает на площадке Политеха, чтобы по прототипу, по этому проекту отладить все этапы и дальше создавать подобные блоки уже для месторождений, — подчеркнул Павел Стрижак.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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