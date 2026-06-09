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В Томске выставили на торги право на комплексное развитие и застройку Нижне-Луговой улицы

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Департамент градостроительства Томской области инициировал аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в пер. Просторном и ул. Нижне-Луговая. Соответствующий лот появился на платформе «РТС-тендер».

Общая площадь предлагаемого к застройке участка составляет около 91,3 тыс. кв. метров. Застройщику предлагают провести реконструкцию, снос и расселение старых домов, а также построить новые объекты недвижимости высотой до 75 метров.

В аукционной документации уточняется, что в рамках КРТ обязательно строительство школы на 825 мест и детского сада на 220.

Территория, предлагаемая под КРТ
Источник: аукционная документация

Начальная цена лота составляет около 136,8 млн рублей. В течение шести месяцев после заключения договора застройщик обязан подготовить проекты планировки и межевания территории. Максимальный срок реализации проекта — 10 лет.

Заявки принимаются до 7 июля. Торги планируют провести 13 июля.

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