Более 220 домов в Тимирязево останутся без воды на следующей неделе

19 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В среду, 25 февраля, жители части домов села Тимирязевское на целый день останутся без воды, сообщается на сайте «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтом на водопроводных сетях и продлится с 9.30 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Болотная ул, (с Тимирязевское), 1

Болотная ул, (с Тимирязевское), 1/1

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 1а

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 4

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 5

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 6

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 7

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 9

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 10

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 26

Болотная ул, (с. Тимирязевское), 26а

Болотная ул, (с.Тимирязевское), 2 стр.1

Болотная ул, (с.Тимирязевское), 3

Дальний пер (с. Тимирязевское), 1

Дальний пер (с. Тимирязевское), 5

Дальний пер (с. Тимирязевское), 9а

Дальний пер (с. Тимирязевское), 11

Дальний пер (с. Тимирязевское), 14

Дальний пер (с. Тимирязевское), 14а

Дальний пер (с. Тимирязевское), 19

Дальний пер (с. Тимирязевское), 25

Дальний пер (с. Тимирязевское), 25а/1

Дальний пер (с. Тимирязевское), 29

Дальний пер (с. Тимирязевское), 29/5

Дальний пер (с. Тимирязевское), 29/6 стр.1

Дальняя ул, с. Тимирязевское, 1

Дальняя ул, с. Тимирязевское, 3

Дальняя ул, с. Тимирязевское, 8

Дальняя ул, с. Тимирязевское, 16

Дальняя ул, с. Тимирязевское, 17

Дальняя ул, с. Тимирязевское, 24

Крылова пер (с Тимирязевское), 1

Крылова пер (с Тимирязевское), 1Б

Крылова пер (с Тимирязевское), 2

Крылова пер (с Тимирязевское), 3

Крылова пер (с Тимирязевское), 4

Крылова пер (с Тимирязевское), 5

Крылова пер (с Тимирязевское), 7

Крылова пер (с Тимирязевское), 8

Крылова пер (с Тимирязевское), 8Б

Крылова пер (с Тимирязевское), 8в

Крылова пер (с Тимирязевское), 12Б

Крылова пер (с Тимирязевское), 13

Крылова пер (с Тимирязевское), 19а

Крылова ул (с Тимирязевское), 1

Крылова ул (с Тимирязевское), 1а

Крылова ул (с Тимирязевское), 1в

Крылова ул (с Тимирязевское), 2

Крылова ул (с Тимирязевское), 3

Крылова ул (с Тимирязевское), 4

Крылова ул (с Тимирязевское), 7

Крылова ул (с Тимирязевское), 8

Крылова ул (с Тимирязевское), 9

Крылова ул (с Тимирязевское), 11

Крылова ул (с Тимирязевское), 14

Крылова ул (с Тимирязевское), 14/1

Крылова ул (с Тимирязевское), 15

Крылова ул (с Тимирязевское), 15 стр.1

Крылова ул (с Тимирязевское), 16

Крылова ул (с Тимирязевское), 18 (расход из ТУ)

Крылова ул (с Тимирязевское), 18а

Крылова ул (с Тимирязевское), 19

Крылова ул (с Тимирязевское), 20

Крылова ул (с Тимирязевское), 22

Крылова ул (с Тимирязевское), 22а

Крылова ул (с Тимирязевское), 22а стр.1

Крылова ул (с Тимирязевское), 22г

Крылова ул (с Тимирязевское), 23

Крылова ул (с Тимирязевское), 24

Крылова ул (с Тимирязевское), 25

Крылова ул (с Тимирязевское), 26

Крылова ул (с Тимирязевское), 27

Крылова ул (с Тимирязевское), 28Б

Крылова ул (с Тимирязевское), 29

Крылова ул (с Тимирязевское), 31/1

Крылова ул (с Тимирязевское), 33

Крылова ул (с Тимирязевское), 33а

Крылова ул (с Тимирязевское), 34

Крылова ул (с Тимирязевское), 35Б

Крылова ул (с Тимирязевское), 37

Крылова ул (с Тимирязевское), 39

Крылова ул (с Тимирязевское), 41

Крылова ул (с Тимирязевское), 43

Крылова ул (с Тимирязевское), 43/1

Крылова ул (с Тимирязевское), 44 стр1

Крылова ул (с Тимирязевское), 44а

Лесной пер (село Тимирязевское), 8Б

Лесотехническая ул, 2

Лесотехническая ул, 2 стр. 4

Лесотехническая ул, 2 стр. 14

Лесотехническая ул, 2 стр. 16

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 1а

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 1Б

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 1в

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3а

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3г

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3д

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3ж

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3м

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 5а

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 6

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 7

Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 24/1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 60

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 61

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 62

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 62а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 64

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 65

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 66а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 67

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 68

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 68а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 69

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71/2 стр.2

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71/2 стр.6

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71Б

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 73

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 74 стр.1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 74 стр.2

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 75

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 76

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 78 стр.1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 80/1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 80/1 стр.1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82 стр.1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82/2

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82в стр.1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 84

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 84а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 86

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 87

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 89Б

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 90

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 91а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 92

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 93

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 98

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 101

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 103

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 105

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 105а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 107

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 108Б

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 112

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 112/1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 115/1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 115а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 115Б

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 116

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 117а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 119 стр. 1

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 120

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 120а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 121

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 129

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 131

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 134

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 135

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 155а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 157

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 159

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 167а

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 179

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 181

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 183

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 183Б

Октябрьская ул (село Тимирязевское), 183в

Октябрьская ул, с. Тимирязевское, 140

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 80

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 93а

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 95Б

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 95в

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 96

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 99

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 101а

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 102а

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 104Б кв.2

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 104Б кв.2

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 115г

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 117а

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 117а стр.1

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 117г

Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 147

Октябрьская улица (село Тимирязевское), 127

Песчаный пер (село Тимирязевское), 1

Песчаный пер (село Тимирязевское), 1а стр.1

Песчаный пер (село Тимирязевское), 1Б

Песчаный пер (село Тимирязевское), 3

Песчаный пер (село Тимирязевское), 3 стр.1

Песчаный пер (село Тимирязевское), 4

Песчаный пер (село Тимирязевское), 9

Песчаный пер (село Тимирязевское), 11

Песчаный пер (село Тимирязевское), 13

Песчаный пер (село Тимирязевское), 14

Садовая улица (село Тимирязевское), 9

Садовая улица (село Тимирязевское), 11а

Садовая улица (село Тимирязевское), 25

Садовая улица (село Тимирязевское), 27

Садовая улица (село Тимирязевское), 29

Садовая улица (село Тимирязевское), 31

Садовый переулок (село Тимирязевское), 1а

Садовый переулок (село Тимирязевское), 1Б

Садовый переулок (село Тимирязевское), 1в

Садовый переулок (село Тимирязевское), 1г

Садовый переулок (село Тимирязевское), 2

Садовый переулок (село Тимирязевское), 2Б

Садовый переулок (село Тимирязевское), 3

Садовый переулок (село Тимирязевское), 4

Тенистая ул (с. Тимирязевское), 8а

Тенистая ул (село Тимирязевское), 14

Тенистая ул (село Тимирязевское), 16

Тенистая улица (село Тимирязевское), 1

Тенистая улица (село Тимирязевское), 4

Тенистая улица (село Тимирязевское), 4 стр.1

Тенистая улица (село Тимирязевское), 5

Тенистая улица (село Тимирязевское), 6

Тенистая улица (село Тимирязевское), 7

Тенистая улица (село Тимирязевское), 8

Тенистая улица (село Тимирязевское), 9

Тенистая улица (село Тимирязевское), 11

Тенистая улица (село Тимирязевское), 18

Тенистая улица (село Тимирязевское), 26 стр.1

Чапаева ул (село Тимирязевское), 30

Чапаева улица (село Тимирязевское), 31

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

