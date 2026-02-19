Более 220 домов в Тимирязево останутся без воды на следующей неделе
19 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В среду, 25 февраля, жители части домов села Тимирязевское на целый день останутся без воды, сообщается на сайте «Томскводоканала».
Отключение связано с ремонтом на водопроводных сетях и продлится с 9.30 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- Болотная ул, (с Тимирязевское), 1
- Болотная ул, (с Тимирязевское), 1/1
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 1а
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 4
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 5
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 6
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 7
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 9
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 10
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 26
- Болотная ул, (с. Тимирязевское), 26а
- Болотная ул, (с.Тимирязевское), 2 стр.1
- Болотная ул, (с.Тимирязевское), 3
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 1
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 5
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 9а
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 11
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 14
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 14а
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 19
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 25
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 25а/1
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 29
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 29/5
- Дальний пер (с. Тимирязевское), 29/6 стр.1
- Дальняя ул, с. Тимирязевское, 1
- Дальняя ул, с. Тимирязевское, 3
- Дальняя ул, с. Тимирязевское, 8
- Дальняя ул, с. Тимирязевское, 16
- Дальняя ул, с. Тимирязевское, 17
- Дальняя ул, с. Тимирязевское, 24
- Крылова пер (с Тимирязевское), 1
- Крылова пер (с Тимирязевское), 1Б
- Крылова пер (с Тимирязевское), 2
- Крылова пер (с Тимирязевское), 3
- Крылова пер (с Тимирязевское), 4
- Крылова пер (с Тимирязевское), 5
- Крылова пер (с Тимирязевское), 7
- Крылова пер (с Тимирязевское), 8
- Крылова пер (с Тимирязевское), 8Б
- Крылова пер (с Тимирязевское), 8в
- Крылова пер (с Тимирязевское), 12Б
- Крылова пер (с Тимирязевское), 13
- Крылова пер (с Тимирязевское), 19а
- Крылова ул (с Тимирязевское), 1
- Крылова ул (с Тимирязевское), 1а
- Крылова ул (с Тимирязевское), 1в
- Крылова ул (с Тимирязевское), 2
- Крылова ул (с Тимирязевское), 3
- Крылова ул (с Тимирязевское), 4
- Крылова ул (с Тимирязевское), 7
- Крылова ул (с Тимирязевское), 8
- Крылова ул (с Тимирязевское), 9
- Крылова ул (с Тимирязевское), 11
- Крылова ул (с Тимирязевское), 14
- Крылова ул (с Тимирязевское), 14/1
- Крылова ул (с Тимирязевское), 15
- Крылова ул (с Тимирязевское), 15 стр.1
- Крылова ул (с Тимирязевское), 16
- Крылова ул (с Тимирязевское), 18 (расход из ТУ)
- Крылова ул (с Тимирязевское), 18а
- Крылова ул (с Тимирязевское), 19
- Крылова ул (с Тимирязевское), 20
- Крылова ул (с Тимирязевское), 22
- Крылова ул (с Тимирязевское), 22а
- Крылова ул (с Тимирязевское), 22а стр.1
- Крылова ул (с Тимирязевское), 22г
- Крылова ул (с Тимирязевское), 23
- Крылова ул (с Тимирязевское), 24
- Крылова ул (с Тимирязевское), 25
- Крылова ул (с Тимирязевское), 26
- Крылова ул (с Тимирязевское), 27
- Крылова ул (с Тимирязевское), 28Б
- Крылова ул (с Тимирязевское), 29
- Крылова ул (с Тимирязевское), 31/1
- Крылова ул (с Тимирязевское), 33
- Крылова ул (с Тимирязевское), 33а
- Крылова ул (с Тимирязевское), 34
- Крылова ул (с Тимирязевское), 35Б
- Крылова ул (с Тимирязевское), 37
- Крылова ул (с Тимирязевское), 39
- Крылова ул (с Тимирязевское), 41
- Крылова ул (с Тимирязевское), 43
- Крылова ул (с Тимирязевское), 43/1
- Крылова ул (с Тимирязевское), 44 стр1
- Крылова ул (с Тимирязевское), 44а
- Лесной пер (село Тимирязевское), 8Б
- Лесотехническая ул, 2
- Лесотехническая ул, 2 стр. 4
- Лесотехническая ул, 2 стр. 14
- Лесотехническая ул, 2 стр. 16
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 1а
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 1Б
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 1в
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3а
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3г
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3д
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3ж
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 3м
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 5а
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 6
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 7
- Лесотехническая ул. (село Тимирязевское), 24/1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 60
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 61
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 62
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 62а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 64
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 65
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 66а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 67
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 68
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 68а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 69
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71/2 стр.2
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71/2 стр.6
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 71Б
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 73
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 74 стр.1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 74 стр.2
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 75
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 76
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 78 стр.1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 80/1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 80/1 стр.1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82 стр.1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82/2
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 82в стр.1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 84
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 84а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 86
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 87
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 89Б
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 90
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 91а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 92
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 93
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 98
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 101
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 103
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 105
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 105а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 107
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 108Б
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 112
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 112/1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 115/1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 115а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 115Б
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 116
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 117а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 119 стр. 1
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 120
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 120а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 121
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 129
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 131
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 134
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 135
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 155а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 157
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 159
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 167а
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 179
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 181
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 183
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 183Б
- Октябрьская ул (село Тимирязевское), 183в
- Октябрьская ул, с. Тимирязевское, 140
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 80
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 93а
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 95Б
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 95в
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 96
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 99
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 101а
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 102а
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 104Б кв.2
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 104Б кв.2
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 115г
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 117а
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 117а стр.1
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 117г
- Октябрьская ул. (село Тимирязевское), 147
- Октябрьская улица (село Тимирязевское), 127
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 1
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 1а стр.1
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 1Б
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 3
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 3 стр.1
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 4
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 9
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 11
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 13
- Песчаный пер (село Тимирязевское), 14
- Садовая улица (село Тимирязевское), 9
- Садовая улица (село Тимирязевское), 11а
- Садовая улица (село Тимирязевское), 25
- Садовая улица (село Тимирязевское), 27
- Садовая улица (село Тимирязевское), 29
- Садовая улица (село Тимирязевское), 31
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 1а
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 1Б
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 1в
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 1г
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 2
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 2Б
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 3
- Садовый переулок (село Тимирязевское), 4
- Тенистая ул (с. Тимирязевское), 8а
- Тенистая ул (село Тимирязевское), 14
- Тенистая ул (село Тимирязевское), 16
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 1
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 4
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 4 стр.1
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 5
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 6
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 7
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 8
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 9
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 11
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 18
- Тенистая улица (село Тимирязевское), 26 стр.1
- Чапаева ул (село Тимирязевское), 30
- Чапаева улица (село Тимирязевское), 31
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».