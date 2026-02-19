18+
Более 220 домов в Тимирязево останутся без воды на следующей неделе

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения интересные новости Томска когда дадут воды в Тимирязево график под Более 220 домов в Тимирязево останутся без воды на следующей неделе

В среду, 25 февраля, жители части домов села Тимирязевское на целый день останутся без воды, сообщается на сайте «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтом на водопроводных сетях и продлится с 9.30 до 21.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

