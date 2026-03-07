Столетие в женских образах: как менялись томички на протяжении ХХ века

7 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Делегаты конференции женщин. Томск, 1923 г.

Как выглядела и с какими трудностями сталкивалась жительница Томска в эпоху великих перемен ХХ века?

Накануне Международного праздника солидарности и поддержки женщин в их борьбе за права и социальное равенство показываем вам два десятка архивных фотографий томичек, чьи судьбы неразрывно связаны с историей прошлого столетия.

Рушились империи, менялись политические режимы, трансформировались представления о красоте и нормах жизни. Каждое десятилетие диктовало свои правила: элегантная сдержанность 1890-х сменилась эмансипацией «ревущих» 1920-х, суровостью военных 1940-х и бунтарским духом 1990-х. Однако вопреки всем вызовам истории — от глобальных конфликтов до повседневных трудностей — женщины сохраняли внутреннюю силу, защищая свое право быть собой и иметь равные возможности.

Как менялись женские образы на протяжении века — смотрите в нашем материале.

Горожанка за роялем. конец ХIХ в. Фото: из фондов ТОКМ

Томички Наталья и Александра Григорьевы. 1910-е годы. Фото: из фондов ТОКМ

Фотопортрет девочки 1910-е гг. Фото: из фондов ТОКМ

Фотопортрет девушки в народном костюме, начало ХХ в. Фото: из фондов ТОКМ

Женщины с транспарантом. Из альбома 1917 год в Томске Фото: из фондов ТОКМ

Делегат и член президиума конференции женщин. Томск, 1923 г. Фото: из фондов ТОКМ

Комсомолки 1920-х гг. Фото: из фондов ТОКМ

Работница и крестьянка. Томск. 8 марта, 1925 г. Фото: из фондов ТОКМ

Бабушка Я. Ковалёнка по матери со своей бабушкой. Фото 1931 года. Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

Девушка, играющая на гитаре. Нам известна только ее фамилия — Шелудякова, 1938 г. Фото: из фондов ТОКМ

Р.И. Корытова с подругами, 1941 г. Фото: из фондов ТОКМ

Сотрудницы лаборатории эвакогоспиталя № 1506. 1941–1943 гг. Фото: из фондов ТОКМ

Работница завода «Сибкабель» в военные годы Фото: из архива завода

Абитуриентки ТГУ. Томск, 1950-е Фото: из фондов ТОКМ

Смена Зинаиды Антиповны Поликш в день присвоения ей звания смены коммунистического труда ТЗРО. Томск, 26 января, 1959 г. Фото: из фондов ТОКМ

Участницы первомайских демонстраций 1967–1968 годов Фото: Владимир Алин

Начало 1970-х гг. Томские девушки. Архив А. Батурина Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

Участницы «Томской лыжни», 1979 г. Архив А. Васильева Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

Слушательницы лекции в магазине «Искра». 1980-е годы. Архив А. Васильева Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

Студентки отделения журналистики ФилФ ТГУ, 1997 год. Архив А. Морозова Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

