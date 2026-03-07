Столетие в женских образах: как менялись томички на протяжении ХХ века
7 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Делегаты конференции женщин. Томск, 1923 г.
Как выглядела и с какими трудностями сталкивалась жительница Томска в эпоху великих перемен ХХ века?
Накануне Международного праздника солидарности и поддержки женщин в их борьбе за права и социальное равенство показываем вам два десятка архивных фотографий томичек, чьи судьбы неразрывно связаны с историей прошлого столетия.
Рушились империи, менялись политические режимы, трансформировались представления о красоте и нормах жизни. Каждое десятилетие диктовало свои правила: элегантная сдержанность 1890-х сменилась эмансипацией «ревущих» 1920-х, суровостью военных 1940-х и бунтарским духом 1990-х. Однако вопреки всем вызовам истории — от глобальных конфликтов до повседневных трудностей — женщины сохраняли внутреннюю силу, защищая свое право быть собой и иметь равные возможности.
Как менялись женские образы на протяжении века — смотрите в нашем материале.
Горожанка за роялем. конец ХIХ в.
Фото: из фондов ТОКМ
Томички Наталья и Александра Григорьевы. 1910-е годы.
Фото: из фондов ТОКМ
Фотопортрет девочки 1910-е гг.
Фото: из фондов ТОКМ
Фотопортрет девушки в народном костюме, начало ХХ в.
Фото: из фондов ТОКМ
Женщины с транспарантом. Из альбома 1917 год в Томске
Фото: из фондов ТОКМ
Делегат и член президиума конференции женщин. Томск, 1923 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Комсомолки 1920-х гг.
Фото: из фондов ТОКМ
Работница и крестьянка. Томск. 8 марта, 1925 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Бабушка Я. Ковалёнка по матери со своей бабушкой. Фото 1931 года.
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Девушка, играющая на гитаре. Нам известна только ее фамилия — Шелудякова, 1938 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Р.И. Корытова с подругами, 1941 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Сотрудницы лаборатории эвакогоспиталя № 1506. 1941–1943 гг.
Фото: из фондов ТОКМ
Работница завода «Сибкабель» в военные годы
Фото: из архива завода
Абитуриентки ТГУ. Томск, 1950-е
Фото: из фондов ТОКМ
Смена Зинаиды Антиповны Поликш в день присвоения ей звания смены коммунистического труда ТЗРО. Томск, 26 января, 1959 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Участницы первомайских демонстраций 1967–1968 годов
Фото: Владимир Алин
Начало 1970-х гг. Томские девушки. Архив А. Батурина
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Участницы «Томской лыжни», 1979 г. Архив А. Васильева
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Слушательницы лекции в магазине «Искра». 1980-е годы. Архив А. Васильева
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Студентки отделения журналистики ФилФ ТГУ, 1997 год. Архив А. Морозова
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».