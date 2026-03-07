18+
18+
томск фото интересное архивы женщины 8 марта праздник история Город, Краеведение, Люди Томска, Фотофонд
РЕКЛАМА

Столетие в женских образах: как менялись томички на протяжении ХХ века

Как выглядела и с какими трудностями сталкивалась жительница Томска в эпоху великих перемен ХХ века?

Накануне Международного праздника солидарности и поддержки женщин в их борьбе за права и социальное равенство показываем вам два десятка архивных фотографий томичек, чьи судьбы неразрывно связаны с историей прошлого столетия.

Рушились империи, менялись политические режимы, трансформировались представления о красоте и нормах жизни. Каждое десятилетие диктовало свои правила: элегантная сдержанность 1890-х сменилась эмансипацией «ревущих» 1920-х, суровостью военных 1940-х и бунтарским духом 1990-х. Однако вопреки всем вызовам истории — от глобальных конфликтов до повседневных трудностей — женщины сохраняли внутреннюю силу, защищая свое право быть собой и иметь равные возможности.

Как менялись женские образы на протяжении века — смотрите в нашем материале.

Горожанка за роялем. конец ХIХ в.
Фото: из фондов ТОКМ
Томички Наталья и Александра Григорьевы. 1910-е годы.
Фото: из фондов ТОКМ
Фотопортрет девочки 1910-е гг.
Фото: из фондов ТОКМ
Фотопортрет девушки в народном костюме, начало ХХ в.
Фото: из фондов ТОКМ
Женщины с транспарантом. Из альбома 1917 год в Томске
Фото: из фондов ТОКМ
Делегат и член президиума конференции женщин. Томск, 1923 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Комсомолки 1920-х гг.
Фото: из фондов ТОКМ
Работница и крестьянка. Томск. 8 марта, 1925 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Бабушка Я. Ковалёнка по матери со своей бабушкой. Фото 1931 года.
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Девушка, играющая на гитаре. Нам известна только ее фамилия — Шелудякова, 1938 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Р.И. Корытова с подругами, 1941 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Сотрудницы лаборатории эвакогоспиталя № 1506. 1941–1943 гг.
Фото: из фондов ТОКМ
Работница завода «Сибкабель» в военные годы
Фото: из архива завода
Абитуриентки ТГУ. Томск, 1950-е
Фото: из фондов ТОКМ
Смена Зинаиды Антиповны Поликш в день присвоения ей звания смены коммунистического труда ТЗРО. Томск, 26 января, 1959 г.
Фото: из фондов ТОКМ
Участницы первомайских демонстраций 1967–1968 годов
Фото: Владимир Алин
Начало 1970-х гг. Томские девушки. Архив А. Батурина
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Участницы «Томской лыжни», 1979 г. Архив А. Васильева
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Слушательницы лекции в магазине «Искра». 1980-е годы. Архив А. Васильева
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком
Студентки отделения журналистики ФилФ ТГУ, 1997 год. Архив А. Морозова
Фото: предоставлено Я. Ковалёнком

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Турбо Облако» расширило линейку сервисов резервного копирования

20 февраля 2026
Томские новости

Томский «МК-Полимер» поставил пробную партию материалов в Казахстан

21 февраля 2026
Книги

Екатерина Аксенова: Как стать создателем корпоративных книжных клубов и учить этому других

11 февраля 2026
Томские новости

Киностендап, общение с авторами и кинопоказы ждут томичей на киновечере «Снято в Томске»

5 февраля 2026
Томские новости

Дворец творчества в Томске отметит 101 день рождение в обновленном концертном зале

12 февраля 2026
Томские новости

Аграрии в регионах РФ с повышенными рисками паводка застраховали 1,5 млн га озимых на 69 млрд руб. - НСА

23 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на проводы зимы в Городском саду

20 февраля 2026
Томские новости

Цифровой иммунитет: «Ростелеком» назвал победителей конкурса по кибербезопасности

4 марта 2026
Томские новости

Наш клиент: «Ростелеком» впервые подключил сервис «Таргетированные звонки» в Томске

26 февраля 2026