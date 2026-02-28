18+
Завтра в Томске сохранятся аномальные морозы

Завтра, 1 марта, в Томской области прогнозируют сохранение аномально холодной погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Ожидается, что минимальные температуры воздуха опустятся до -35°С и ниже.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

