Завтра в Томске сохранятся аномальные морозы

28 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 1 марта, в Томской области прогнозируют сохранение аномально холодной погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Ожидается, что минимальные температуры воздуха опустятся до -35°С и ниже.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

