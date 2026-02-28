Завтра в Томске сохранятся аномальные морозы
28 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Завтра, 1 марта, в Томской области прогнозируют сохранение аномально холодной погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
Ожидается, что минимальные температуры воздуха опустятся до -35°С и ниже.
В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».