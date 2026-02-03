Томский дом с фонарем получит 6,5 млн рублей на укрепление фундамента

3 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томский памятник регионального значения «Дом с фонарем» на Кузнечном взвозе, 6 получит в этом году дополнительные средства в размере 6,5 млн рублей на укрепление склона и фундамента. Это решение приняли депутаты думы Томска на прошедшем 30 января собрании.

«Администрация услышала и попыталась найти некий баланс. Понятно, есть какие-то текущие расходы, уборка, повышение зарплат малой механизации, потому что трактора стоят, а людей нет, и мы попробуем привлекать их таким образом. Но среди прочего находятся [деньги] и на то, о чем говорили депутаты в конце прошлого года — это восстановление исторических домов. В части сегодняшнего решения — это Кузнечный взвоз, 6», — сообщил Илья Леонтьев, первый заместитель председателя думы Томска.

Он отметил, что выделенные 6,5 млн рублей пойдут на сохранение фундамента дома с фонарем. Леонтьев подчеркнул, что это только первая часть работ, в последующем депутаты обсудят возможность выделения допсредств на восстановление балкона. По его словам, на эти цели требуется еще порядка 3 млн рублей.

Напомним, проект бюджета Томска на 2026 год, принятый согласительной комиссией, не предусматривал дополнительных средств на ремонт ценных деревянных домов. Однако на публичных слушаниях томичи попросили найти средства на сохранение исторического наследия, больше половины внесенных представителями общественности предложений касались именно этой темы.

В конце 2025 года городские власти пообещали вернуться к вопросу выделения дополнительных средств в первом квартале текущего года. Так, перед заседанием думы, 29 января, мэр Томска Дмитрий Махиня в рамках выездного совещания обсудил с депутатами возможность финансирования работ по укреплению фундамента дома с фонарем. После осмотра здания глава города принял решение выделить деньги на ремонт за счет «распределения доходов последнего рабочего дня прошлого года, которые прошли за пределами операционных процедур».

Подробнее о восстановлении дома мы рассказывали по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».