В бюджете Томска на 2026 год не предусмотрены допсредства на ремонт деревянных домов

8 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В проекте бюджета Томска, принятого согласительной комиссией, не предусмотрено дополнительных средств на ремонт ценных деревянных домов. Об этом на прошедшей сегодня, 8 декабря, пресс-конференции в РИА Томск сообщил председатель городской думы Сергей Сеченов.

По его словам, во время публичных слушаний, посвященных проекту бюджета, одним самых распространенных предложений являлось выделений дополнительных средств на сохранение объектов деревянного зодчества.

— Деревянное зодчество, мы понимаем, что это фишка города Томска, и сохранять его надо. Но в нынешнем бюджете из городской казны [выделения] дополнительных средств не предусмотрено. У нас есть программы «Дом за рубль», еще ряд программ, где расселенные деревянные дома может взять любая некоммерческая организация, восстановить и 49 лет пользоваться без арендной платы. Мы расширили границы этой программы. Пока на ближайший год нет возможности выделить дополнительные средства, — отметил Сергей Сеченов.

Он уточнил, что средства могут быть выделены в первом квартале следующего года.

— Дом, который в этом году мы начали ремонтировать на Кузнечном взвозе, 6. Необходимо порядка 6 млн рублей, чтобы восстановить фундамент. До этого момента об остальных работах, а это порядка 14 млн рублей, говорить очень тяжело, — отметил Сергей Сеченов. — Мы уже договорились о том, что вернемся к рассмотрению реестра предложений администрации и депутатов в первом квартале следующего года. При наличии денежных средств, я думаю, мы эту меру вернем. Хотя бы порядка 6 млн рублей для того, чтобы восстановить фундамент.

Председатель гордумы подчеркнул, что сегодня важно сохранить социальную направленность бюджета.

— Мы понимаем, что время не стоит на месте, памятники, дерево разрушаются, но перетерпеть один год с деревянным зодчеством мы можем. Есть программы, которые могут помочь его сохранить. А не выплатить участникам СВО или людям, которые нуждаются в социальных выплатах, которые заложены в бюджете, для них это будет фатально. Они просто не смогут прожить этот год без этих выплат. Поэтому я считаю, что нужно потерпеть. Будем реализовывать через другие программы, придумывать другие, чтобы была возможность реставрировать наше деревянное зодчество, — отметил Сергей Сеченов.

В свою очередь, мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что муниципалитет в принципе не справится в одиночку с вопросом сохранения объектов деревянного зодчества.

— На федеральном уровне это тоже понимают. В докладе заместителя начальника управления администрации президента было отдельно уделено, что в этом году этот вопрос становится федеральным и задача по сохранению таких объектов, в том числе по поиску инвесторов, будет возложена на Дом.рф., — подчеркнул Дмитрий Махиня. — Сейчас все осознают, что складывать только на муниципалитет проблемы объектов культурного наследия — тупиковый путь.

