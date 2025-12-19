18+
Стоимость «квадрата» в томских новостройках за год выросла почти на 2,5%

Средняя цена квадратного метра в новостройках Томска выросла на 2,5%. К концу декабря этот показатель составил 154,1 тыс. рублей.

Как сообщает телеграм-канал Союза строителей Томской области, по уровню средней цена квадратного метра в новостройках Томск находится на 30 месте в рейтинге крупнейших городов страны.

При этом динамика показателя на первичном рынке Томска стала наименьшей среди крупных городов Сибири. Так, в Кемерове речь шла о +12,2% (до 151,4 тыс рублей), в Омске — о +7,9% (до 157,3 тыс рублей), в Барнауле — о +9,5% (до 156,3 тыс рублей), в Новосибирске — о +6,7% (до 169,5 тыс рублей), в Красноярске — о +4,6% (до 148,7 тыс рублей).

Усредненная стоимость предложения в Томске достигла 8,4 млн рублей (+1,6% к началу года). Согласно результатам исследования портала «Мир квартир», по итогам уходящего года средняя цена «квадрата» снизилась в четырех из 70 крупнейших городов страны.

— Из-за падения объемов строительства предложение на этом рынке за год сократилось на 18%, что стало одной из причин роста стоимости жилья. Выбор у покупателей уменьшился. Дешевые лоты разбирают в первую очередь, что также поднимает планку средней цены. В следующем году ситуация на первичном рынке будет зависеть от того, станет ли снижаться ключевая ставка ЦБ. Если она останется на высоком уровне и ипотека для широкого круга покупателей останется недоступной, офисы продаж застройщиков продолжат пустовать. Если «ключ» пойдет вниз, население начнет снимать свои сбережения с банковских депозитов и станет снова вкладываться в «бетон», — рассказал директор сервиса Павел Луценко.

