Выставка графики открылась в томском «Кабинете Пушкинского»

12 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 11 декабря, Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открыл выставку печатной графики художников Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В экспозицию «Кабинет графики» вошли произведения последнего десятилетия, сгруппированные по техникам исполнения: офорт, ксилография, гравюры на пластике. В своих работах художники обращаются не только к фабричной, но и к авторской литой бумаге, ткани, сочетают несколько печатных техник, расширяя границы печатной графики.

На выставке представлены произведения Марии Акимовой, Дарьи Бралковой, Марии Гнучевской, Евгении Гурьяновой, Марины Демидовой, Сергея Жгилева, Зоси Леутиной, Екатерины Петроченко, Любови Куриленко, Евгении Мельченко, Дмитрия Меркулова, Николая Моргунова, Анны Полторыхиной, Кати Рыбкиной, Руслана Фатхисламова и Татьяны Селиверстовой.

Помимо картин в экспозицию вошли печатные формы, инструменты и материалы, раскрывающие процесс создания графических произведений и демонстрирующие ценность печатной графики.

Выставка работает в «Кабинете Пушкинского» в Научной библиотеке ТГУ на пр. Ленина, 34а (5 этаж).

Произведения участников выставки можно будет приобрести на «Ярмарке книги и графики» в Сибирском филиале Пушкинского музея. Мероприятие пройдет с 12 по 14 декабря по адресу: площадь Ленина, 8.

