Молодые художники смогут выставить свои работы в томском Пассаже Второва

17 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томский центр современной культуры, который откроется весной 2026 года в Пассаже Второва, приглашает молодых художников, дизайнеров, иллюстраторов для участия в выставке-продаже в новом пространстве.

Как сообщают организаторы, цель выставки — поддержать авторов Томска, предоставить им площадку для презентации своих работ широкой аудитории и помочь в монетизации их творчества. Подать заявку для участия могут художники в возрасте до 35 лет включительно. Работы должны быть в формате живописи, графики, фотографии, керамики или в виде тиражной продукции — открыток, постеров, иллюстраций, стикерпаков, посвященных Томску и Сибири.

«Мы ищем смелые идеи, оригинальные техники и свежий взгляд на искусство, которое будет интересно как ценителям, так и новым коллекционерам», — отмечают организаторы.

Отобранные работы необходимо будет предоставить в выставочном виде: для картин и графики — в раме, объекты — готовые к инсталляции, тиражная продукция — упакованная в соответствии с согласованным с куратором форматом.

После подведения итогов выставка откроется в холле и коворкинге на три месяца. В случае продажи автор получает 60% от итоговой стоимости. ТЦСК удерживает комиссию 40% за организацию продажи и предоставление площадки.

Прием заявок продлится с 17 декабря 2025 года по 17 февраля 2026 года. В ней должна быть отражена информация о себе, образовании, основных проектах, включая 3-5 фотографий его работ высокого качества с кратким описанием и предполагаемой ценой. Заявки можно отправлять на электронную почту: info-vtorov@sagro.ru.

Объявление результатов состоится 26 февраля 2026 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».