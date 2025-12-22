Новая «Территория кофе» расскажет о том, что «Томск — студенческая столица»

22 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГАСУ

В декабре в Томске открывается обновленный зал в одном из заведений сети «Территория кофе».

Необычность проекта в том, что в дизайн заведения включены элементы, разработанные в рамках проекта «Томск — студенческая столица».

Почему для новой кофейни-коворкинга выбрали такой дизайн, зачем городу единый визуальный язык и насколько сложно его внедрить, «Томскому Обзору» рассказали директор сети «Территория кофе» Михаил Щеголев и со-руководитель Сети живых лабораторий Томска «Студгородок» Ника Седикова.

Универсальный городской язык

В кофейне Фото: пресс-служба ТГАСУ

Визуальный язык для товарного знака «Томск — студенческая столица России», обладателем которого город является с 2015 года, разработали в 2024 году в рамках стратегического проекта «Город-университет» программы развития ТГАСУ «Приоритет-2030». Проект реализован в формате эксперимента в Сети живых лабораторий Томска, с вовлечением заинтересованных лиц по принципу тройной спирали (представители академии, бизнеса и власти) и открытым процессом создания инноваций. Сначала при помощи фокус-групп и контент-анализа тематических публикаций команда эксперимента выделила смысловое ядро студенческого Томска. Затем для его визуализации были привлечены молодые специалисты из ТГАСУ, которые работали под наставничеством и при непосредственном участии дизайнера и арт-директора студии Design-Orchestra Павла Богданова и его команды. В результате нескольких итераций и консультаций с представителями профессионального сообщества в области графического дизайна была разработана гибкая система стиля и сформулированы основные принципы визуального языка.

Как началась история с кофейней? Ника Седикова рассказывает — у нее была запланирована встреча с Михаилом, чтобы обсудить взаимодействие по совершенно другому проекту. Но речь зашла и о разработанном в ходе эксперимента визуальном языке. Михаил не просто оценил идею, но и сразу увидел возможности для её внедрения в рамках своего бизнеса. В одном из залов «Территории кофе» на Усова как раз шел ремонт, и концепция визуального языка пришлась как нельзя более к месту.

— Мы всегда стараемся быть рядом с активными людьми, которые участвуют в жизни города. Одна из них — Ника, она неоднократно посвящала меня в свои проекты, — отмечает Михаил Щеголев. — И узнав о том, что есть такой дизайн, я сказал, что хочу быть первым, кто его внедрит.

Что такое универсальный визуальный язык «Томск — студенческая столица»? Это не только разработанный образ для товарного знака. Это еще и множество элементов, которые бы помогли усилить коммуникацию в городе: элементы «студенческого бренда» могут встраиваться в городскую среду, связывая кампусы томских вузов в Большой университет. По мысли разработчиков, создание такой среды повлияет на усиление и формирование общности студенческого сообщества в Томске.

Мерч сотрудников с фирменными линиями Фото: пресс-служба ТГАСУ

Что зацепило бизнесмена в проекте «Томск — студенческая столица» и почему он решил использовать эти элементы в оформлении заведения сети?

— Визуальный язык, который разработали ребята — это очень крутой инструмент. У нас были и свои идеи, но я увидел здесь интересные решения, широкий выбор, где каждый может подобрать что-то под свою сферу деятельности, — пояснил Михаил Щеголев.

Для начала, «Территория кофе» использовала визуальный язык в мерче для сотрудников. Изображения, выполненные непрерывной линией, появились на футболках, худи, фирменных пуховиках, варежках и зонтах. А затем их начали переносить и на стены зала-коворкинга кофейни — тут на помощь пришли специалисты из агентства Street Vision. Они же по ходу работ консультировались с разработчиками визуального языка.

— Я считаю, что это очень удачный кейс по внедрению идеи. Максимально легко все сложилось: Михаил просто взял и сделал. Он хотел отразить свою приверженность Томску в интерьере заведения, и визуальный язык студенческой столицы стал для него подходящим решением, — отметила Ника Седикова. — Этот случай демонстрирует гибкость системы, которая лежит в основе визуального языка студенческого Томска, что действительно позволяет адаптировать его под конкретные места и цели.

Обновленный коворкинг-зал откроется в декабре Фото: пресс-служба ТГАСУ

На достигнутом уровне внедрения в «Территории кофе» останавливаться не планируют. В дальнейшем здесь намерены использовать визуальный язык на стаканчиках для кофе и летних напитков.

— Мне очень нравится идея интегрировать этот язык повсеместно, чтобы общегородской дизайн имел единый стиль. Уверен, что нашему городу давно не хватало подобного маркетинга, — отметил Михаил Щеголев. — Люди будут видеть рисунки и понимать, что этот человек или заведение тоже в «клубе». Не надо сразу плакаты вешать, можно начинать с малого. Убежден, что любые подрядчики захотят быть причастными к такому проекту, пойдут на уступки, рассрочки, скидки, возможно сделают просто в подарок или по себестоимости. Обсуждайте, общайтесь, спрашивайте — не стесняйтесь!

Язык в городе

Такие плакаты могут появиться на томских остановках Фото: пресс-служба ТГАСУ

Визуальный язык студенческой столицы продолжит свое проникновение в город. В планах у разработчиков внедрить его элементы на десяти городских остановках — вопрос обсуждается с городской администрацией.

Кроме того, разработчики визуального языка ведут переговоры по его использованию и в ряде других реализуемых муниципальных проектов.

— Мы предполагаем, что использование визуального языка в «Территории кофе» приведет к повышению его узнаваемости и дальнейшему включению в городскую среду: интерьеры и сувенирную продукцию, — уверена Ника Седикова. — Мы внедряем визуальный язык совместно с Управлением молодежной политики Администрации Города Томска. Они используют его в графических материалах для своих мероприятий и проектов. Возможно, он появится даже в интерьере молодежного центра, который скоро откроется на ул. Розы Люксембург.

Фото: пресс-служба ТГАСУ

