В Томске пройдет выставка-раздача котят с мастер-классами и гаражной распродажей

13 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 14 марта, в Томске пройдет выставка-раздача котят и взрослых кошек. В программе - мастер-классы, благотворительная лотерея и гаражная распродажа.

Как уточняют организаторы, мероприятие откроет презентация книги «Страшные сказки. Святки» от писателей Анастасии Колеговой и Кристал Лидман. Затем состоится мастер-класс по изготовлению игрушки из флиса для животных от Анастасии Ляшенко.

Параллельно будет работать гаражная распродажа. Здесь томичи смогут приобрести игрушки, книги и аксессуары. Все собранные средства будут направлены на помощь бездомным животным. Томичи могут принести на мероприятие корм, пеленки, переноски, а также принять участие в благотворительной лотерее.

Самая главная часть ярмарки — знакомство с котятами и взрослыми котиками, которые ищут дом. Организаторы отмечают, что все животные здоровы и привиты.

— Возможно, 14 марта именно ваш взгляд встретится с парой преданных глаз, и случится самое важное чудо — встреча друга на всю жизнь, — делятся организаторы.

Выставка-раздача пройдет с 13.00 до 18.00 в библиотеке «Северная» на Иркутском тракте, 80/1.

