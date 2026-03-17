18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске режут лед на Томи, на следующей неделе будут взрывать

В Томске режут лед на Томи, на следующей неделе будут взрывать

В Томске ведутся ледорезные работы на Томи в границах Томска. Они пройдут на трех затороопасных участках и обойдутся федеральному бюджет в 14 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В качестве наиболее опасных участков гидрологи определили протоку Светлую у сел Вершинино и Батурино, а также отрезок от Коммунального моста до Северного. Специалисты уже прорезали более 6 км льда районе острова Чернильщиковский. Работы продолжаются в районе острова Боярский, а в первой декаде апреля начнут резать лед у Басандайского.

На следующей неделе запланировано проведение ледовзрывных работ. Они будут проводиться за счет областного бюджет в районе островов Верхний и Нижний Боярский. Предполагается, что взрывы прозвучат 23–24 марта, однако, сроки могут корректироваться в зависимости от метеоусловий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

