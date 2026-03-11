Томская область из-за нагрузки на бюджет планирует строить кампус поэтапно

11 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томская область планирует переформатировать проект создания студенческого кампуса, разделив его на очереди, построив сначала первую часть на 3,1 тыс. человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Алексея Кондратьева.

— Если реализовывать сегодня кампус в полном объеме на 6 тыс. мест, то это очень большие затраты для бюджета Томской области. Мы ограничены федеральным грантом, который предусмотрен в 18 млрд рублей. Все остальные средства — фактически кредитные. Концессионер принимает на себя кредит, но по окончании строительства возврат средств — это обязательства концедента, — пояснил замгубернатора.

По его словам, такое решение было принято из-за высокой нагрузки на бюджет региона. В настоящее время проект первой очереди анализируется — в его рамках предполагается строительство комплекса, включающего в себя физкультурно-оздоровительный комплекс, учебный центр и гостиничные объекты.

— Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос в части разделения на этапы будет завершен, экспертиза примет проект в проверку. Думаю, что получение заключения Главгосэкспертизы будет длиться до августа включительно, потому что проект большой. Ориентируемся, что в конце лета получим, — добавил замгубернатора.

Основные строительные работы предполагается начать в 2027 году, завершение работ запланировано на 2030 год.

Как сообщалось, в Томске будет построен межвузовский студенческий кампус близ особой экономической зоны «Томск». Соглашение об этом было подписано еще в 2019 году. Предельная стоимость строительства — 52,1 млрд рублей (определена на момент ввода объекта в эксплуатацию). Концессионер — ООО «Томский студенческий кампус «, совместное предприятие Газпромбанка и ГК «Гранит».

В университетском кампусе помимо общежитий разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

Подготовительные работы на земельном участке начались 1 сентября 2025 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».