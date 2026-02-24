18+
В Томске пройдет весенний фестиваль брошек

В воскресенье, 1 марта в томском магазине-музее «Петр Макушин» пройдет «Брошка Fest» с продажей винтажных украшений и дегустацией местного шоколада.

— Мы придумали фестиваль для тех, кто соскучился по весне, красивым вещам и вкусным моментам, — отмечают организаторы. — Это день, главными героинями которого станут брошки.

На фестивале можно будет приобрести бижутерию и ювелирные украшения. Еще в программе — дегустация шоколада с разными начинками мини-лекция о кондитерской истории города.

Специально к фестивалю пространство «Петра Макушина» наполнят весенним настроением: интерьеры старинного помещения дополнят цветы-первоцветы.

Фестиваль пройдет в воскресенье, 1 марта, с 13.00 до 16.00 в магазине-музее «Петр Макушин» на пер. Батенькова, 5.

Вход свободный.

