В Томске пройдет весенний фестиваль брошек
В воскресенье, 1 марта в томском магазине-музее «Петр Макушин» пройдет «Брошка Fest» с продажей винтажных украшений и дегустацией местного шоколада.
— Мы придумали фестиваль для тех, кто соскучился по весне, красивым вещам и вкусным моментам, — отмечают организаторы. — Это день, главными героинями которого станут брошки.
На фестивале можно будет приобрести бижутерию и ювелирные украшения. Еще в программе — дегустация шоколада с разными начинками мини-лекция о кондитерской истории города.
Специально к фестивалю пространство «Петра Макушина» наполнят весенним настроением: интерьеры старинного помещения дополнят цветы-первоцветы.
Фестиваль пройдет в воскресенье, 1 марта, с 13.00 до 16.00 в магазине-музее «Петр Макушин» на пер. Батенькова, 5.
Вход свободный.
6+
