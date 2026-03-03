18+
В «доме за рубль» в Верхней Елани готов сруб и оконные колоды

В историческом районе Томска Верхняя Елань к 2027 году планируют закончить восстановление деревянного «дома за рубль» по улице Советская, 89. Сейчас там готовы сруб и конструкция для крыши, установлены оконные колоды.

Как сообщил инвестор «дома за рубль» Станислав Фирстов на выездном совещании мэра Томска Дмитрия Махини, при обновлении сруба использовалось порядка 6-7% старых бревен, при этом удалось отреставрировать аутентичные оконные колоды со второго этажа и поставить их на место.

— Окна ни в коем случае не пластиковые, однозначно это будет деревянная конструкция. То есть, все стараемся сделать так, как было, никаких нововведений, новшеств, модернизма здесь не будет, — сообщил инвестор.

По его словам, на сегодняшний день одна из проблем — высокая стоимость подключения коммуникаций. Фирстов отметил, что подвод тепла к дому обойдется ему по расчетам РТС в 3,5 млн рублей, а воды — порядка 300-400 тысяч рублей.

— Сколько уже получилось вложить — я не считаю, потому что в текущих условиях восстановление дома — это некоммерческое мероприятие. Деньги сейчас проще положить на депозит, — говорит инвестор.

После восстановления он планирует разместить в здании офис или организацию социальной направленности. Также рассматривает возможность выкупа дома в рамках программы приватизации, в соответствии с введенными с 2026 года изменениями. Помимо уже вложенных средств, инвестор должен подать заявку на покупку объекта с землей. По словам Фирстова, на сегодняшний день кадастровая рыночная стоимость участка составляет порядка 4,5 млн рублей.

— Кадастровая стоимость земли, правда, в Томске самая дорогая в Сибирском округе. Я недавно анализ сделал, — отметил Дмитрий Махиня. — Но, к сожалению, этот вопрос пока не может быть решен. Пока он может решаться только в судебном порядке. Здесь вне рамок наших возможностей на что-то повлиять.

Несмотря на трудности томской программы «Дом за рубль», глава города считает, что Томск имеет хороший опыт в работе по восстановлению объектов деревянного зодчества. По его словам, соседние города уже начали перенимать томские практики:

— Недавно видел в новостях, что Новосибирск внедряет у себя наш опыт. Но он не только хороший, но и, главное, что этот опыт пока продуктивно работает, находит своих инвесторов, дома продолжают вовлекаться в оборот. Это, конечно, очень для нас важно в части сохранения исторического наследия. Так совместно с бизнесом мы будем искать новые формы, чтобы продолжать её масштабировать, развивать и вводить на территории города, — заключил Дмитрий Махиня.

Напомним, деревянное здание по ул. Советская, 89 является объектом деревянного зодчества, исторически ценным градоформирующим объектом. До революции оно принадлежало томскому мещанину Антону Зубакову. В 2020–2021 гг. расселен, а спустя год в рамках аукциона он был передан в аренду ООО «Светлая полоса».

