В Томске впервые прошел Чемпионат по снегоходному кроссу и сноу-байку

9 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В минувшую субботу, 7 февраля, в Томске впервые прошел Чемпионат России по снегоходному кроссу и сноу-байку.

На мототрассе на левом берегу Томи собрались около 100 спортсменов из 15 регионов России.

На площадке проведения Чемпионата были оборудованы фудкорты, а также зоны, где все желающие могли посмотреть технику.

Фото: Савелий Петрушев

