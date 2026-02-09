18+
В Томске впервые прошел Чемпионат по снегоходному кроссу и сноу-байку

В минувшую субботу, 7 февраля, в Томске впервые прошел Чемпионат России по снегоходному кроссу и сноу-байку.

На мототрассе на левом берегу Томи собрались около 100 спортсменов из 15 регионов России.

На площадке проведения Чемпионата были оборудованы фудкорты, а также зоны, где все желающие могли посмотреть технику.

Фото: Савелий Петрушев

