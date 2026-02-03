Пункт весогабаритного контроля, следящий за скоростью и ремнями, запустили в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томской области заработал еще один пункт весогабаритного контроля. Он установлен на 61 километре трассы Томск — Каргала — Колпашево.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, комплекс определяет его весовые и габаритные параметры грузового транспорта без его остановки. Кроме того, он фиксирует нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непристегнутые ремни безопасности, использование телефона за рулем, а также езду без включенных фар.

Всего в Томской области функционируют еще три АПВГК: в рабочем режиме на трассах Томск ‑ Мариинск у деревни Воронино и Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево у села Чажемто; в тестовом режиме на 8-м км Объездной дороги г. Томска.

