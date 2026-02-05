АКРА подтвердило рейтинг Томской области и его облигаций «ВВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Рейтинг выпусков облигаций Томской области также подтвержден на уровне «ВВВ+(RU)».

«Кредитный рейтинг Томской области обусловлен умеренными показателями долговой нагрузки и рисков рефинансирования долговых обязательств, а также умеренно высокой долей налоговых и неналоговых доходов (ННД) в доходах региона (без учета субвенций). Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают снижающаяся операционная эффективность бюджета, его возрастающая потребность в использовании дополнительных средств и низкий уровень накопленной ликвидности», — говорится в сообщении.

По оценке региона, его ВРП за 2025 год составил 1,085 трлн рублей.

Усредненная за 2022–2026 годы доля ННД в совокупных доходах региона оценивается в 73%, что указывает на умеренно низкую зависимость от вышестоящего бюджета.

По расчетам АКРА, наибольшую долю налоговых поступлений (усредненное значение за 2021–2024 годы) в 20% сформировали отрасли госсектора (государственное управление, образование, здравоохранение и деятельность в области культуры). Вторую по объему долю заняла оптовая торговля (12%), а порядка 11% поступлений обеспечила добыча нефти и газа. По данным за три квартала 2025 года, существенных изменений диверсификации не произошло.

Бюджет по итогам 2025 года был исполнен с существенным дефицитом, который был по большей части профинансирован за счет привлечения заемных средств. Формирование дефицита прошлого года было обусловлено существенным увеличением расходной части бюджета, при этом объем доходов незначительно снизился относительно показателя за 2024 год.

Согласно актуальной версии закона о бюджете области на 2026–2028 годы, по итогам текущего года ожидается прирост доходной части бюджета на 20% к уровню прошлого года. При этом объем безвозмездных поступлений увеличится только на 6%. Расходы бюджета в 2026 году вырастут на 2% год к году. Область планирует завершить текущий год с минимальным дефицитом бюджета.

АКРА полагает, что доходы бюджета по итогам 2026 года могут вырасти менее существенно. В таком случае при сохранении прочих параметров бюджета неизменными по итогам года может сформироваться существенный дефицит. Предполагается, что он будет профинансирован за счет привлечения заемных средств.

По итогам 2025 года долг Томской области увеличился на 20% к показателю по итогам 2024 года, до 58,6 млрд рублей. На начало текущего года доля бюджетных кредитов в долговом портфеле составляла 48%, порядка 43% приходилось на облигации, а оставшаяся часть — на банковские кредиты. Согласно графику погашения долга на 1 января 2026 года, в текущем году области предстоит погасить 14% долга, а в 2027 году — 19%. Пик погашения долга приходится на 2028 год, когда региону будет необходимо погасить или рефинансировать 28% долговых обязательств.

Долговая нагрузка региона соответствует умеренному уровню. Соотношение долга Томской области и текущих доходов по итогам прошлого года составило 57%. Согласно прогнозам АКРА, в текущем году это соотношение может увеличиться до 67%.

В обращении находятся облигации Томской области серий 35067 (объем эмиссии 20 млрд рублей, срок обращения — до 23 июля 2027 года), 34072 (10 млрд рублей, до 12 декабря 2027 года) и 34074 (5 млрд рублей, до 13 марта 2028 года), 34075 (8 млрд рублей, до 6 декабря 2028 года), 34076 (10 млрд рублей, до 26 ноября 2030 года), 35077 (5 млрд рублей, 15 ноября 2032 года) и 35078 (5 млрд рублей, до 6 октября 2032 года).

Бюджет Томской области в 2025 году исполнен с дефицитом 18,5 млрд рублей, или 14,8% расходов. Так, доходы бюджета в прошедшем году сократились относительно 2024 года на 2,6% и составили 106,4 млрд рублей (88% от плана). При этом собственные доходы снизились на 2,7% — до 75,9 млрд рублей (84,4% от плана). Расходы бюджета исполнены в объеме 124,9 млрд рублей (96,2% от плана), что на 12,9% больше, чем в 2024 году.

Госдолг Томской области на 1 января 2026 года достиг 58,6 млрд рублей, из которых 28,4 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 25,2 млрд рублей — на ценные бумаги, 5 млрд рублей — на кредиты коммерческих банков.

Бюджет региона на 2026 год утвержден с доходами в размере 127,2 млрд рублей, расходами — 127,4 млрд рублей, дефицит составляет 228 млн рублей, или 0,18% расходов.

