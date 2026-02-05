Киностендап, общение с авторами и кинопоказы ждут томичей на киновечере «Снято в Томске»

5 февраля 2026 / Томский Обзор

Во вторник, 24 февраля, в Томске пройдет большой киновечер с бесплатными показами разноформатных фильмов и клипов, снятых в Томске. В программе также общение с авторами, киностендап и музыкальные выступления.

— Цель мероприятия — познакомить томичей и гостей города с кинокультурной жизнью нашего региона, которая существует уже последние 10 лет и презентовать мероприятия, которые планируем в ближайшие месяцы для развития киносообщества и всех желающих попробовать себя в кинематографе, — отмечают организаторы.

Так, зрителям представят военную драму «Маруся», ставшую лауреатом всероссийского фестиваля ВГИК, нашумевшую на всю страну экранизацию рассказа Стивена Кинга «Женщина в палате», драму «Праздник без подарка» о переосмыслении духовных и главных жизненных ценностей, серию из уже культового сибирского научно-фантастического телесериала «Соцсети» о влиянии искусственного интеллекта на людей с Любовью Аксеновой в главной роли, драму «Холодное шампанское» о темных и светлых сторонах взаимоотношений между мужчинами и женщинами, короткометражный фильм «Друг» о выборе между дружбой и предательством.

В программе также стендап от создателя трейлеров к российским кинохитам, таким как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Эпидемия», «Повелитель ветра», премьеры музыкальных клипов от местных музыкантов и розыгрыш призов.

Киновечер пройдет в концертном зале Центра культуры Томского государственного университета на пр. Ленина, 36. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 19.00.

12+

