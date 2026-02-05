18+
18+
РЕКЛАМА

Киностендап, общение с авторами и кинопоказы ждут томичей на киновечере «Снято в Томске»

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости Томска кино показы лента куда сходить бесплатные мероприятия Киностендап, общение с авторами и кинопоказы ждут томичей на киновечере «Снято в Томске»

Во вторник, 24 февраля, в Томске пройдет большой киновечер с бесплатными показами разноформатных фильмов и клипов, снятых в Томске. В программе также общение с авторами, киностендап и музыкальные выступления.

— Цель мероприятия — познакомить томичей и гостей города с кинокультурной жизнью нашего региона, которая существует уже последние 10 лет и презентовать мероприятия, которые планируем в ближайшие месяцы для развития киносообщества и всех желающих попробовать себя в кинематографе, — отмечают организаторы.

Так, зрителям представят военную драму «Маруся», ставшую лауреатом всероссийского фестиваля ВГИК, нашумевшую на всю страну экранизацию рассказа Стивена Кинга «Женщина в палате», драму «Праздник без подарка» о переосмыслении духовных и главных жизненных ценностей, серию из уже культового сибирского научно-фантастического телесериала «Соцсети» о влиянии искусственного интеллекта на людей с Любовью Аксеновой в главной роли, драму «Холодное шампанское» о темных и светлых сторонах взаимоотношений между мужчинами и женщинами, короткометражный фильм «Друг» о выборе между дружбой и предательством.

В программе также стендап от создателя трейлеров к российским кинохитам, таким как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Эпидемия», «Повелитель ветра», премьеры музыкальных клипов от местных музыкантов и розыгрыш призов.

Киновечер пройдет в концертном зале Центра культуры Томского государственного университета на пр. Ленина, 36. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 19.00.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Как создать атмосферу семейного праздника в нефтесервисной компании: секреты Томского филиала АО «ССК»

19 января 2026
Томские новости

«Ростелеком» модернизирует систему оповещения в Томском районе

27 января 2026
Томские новости

Томичам расскажут «как печатать с нескольких досок» и не сойти с ума

18 января 2026
Томские новости

В Томске пройдет артист-ток и воркшоп с томской художницей Анной Турченко

14 января 2026
Томские новости

В Татьянин день студенты смогут бесплатно ездить томских трамваях и троллейбусах

24 января 2026
Томские новости

Жители более 600 домов в Томске остались без воды из-за аварии

21 января 2026
Томские новости

Две иордани для крещенских купаний в Томской области не прошли проверку воды

17 января 2026
Томские новости

Новапорт ведет переговоры о возобновлении международных полетов из Томска

22 января 2026
Томские новости

Головная компания ГК «КДВ» перешла под управление структуры РСХБ

23 января 2026