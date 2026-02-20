На днях томичей ждут тридцатиградусные морозы

20 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В ближайшие дни, 21–25 февраля, в Томской области прогнозируется похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидается морозная погода с преобладающими минимальными температурами воздуха ночью -30…-35°С, местами до -39°С, в отдельные дни периода по северо-востоку до -42°С, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

