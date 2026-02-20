18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждут тридцатиградусные морозы

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, погода в Томске интересные новости стихия оперативное штормовое предупреждение прогноз на завтра На днях томичей ждут тридцатиградусные морозы

В ближайшие дни, 21–25 февраля, в Томской области прогнозируется похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидается морозная погода с преобладающими минимальными температурами воздуха ночью -30…-35°С, местами до -39°С, в отдельные дни периода по северо-востоку до -42°С, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Город

Недооцененный Арнольд: Как строили Императорский университет в Томске — 3 серия

9 февраля 2026
Томские новости

Приставы арестовали три мусоровоза у правопреемника «Спецавтохозяйства»

10 февраля 2026
Томские новости

Томичи услышат горловое пение от лучшего этно-проекта России

28 января 2026
Томские новости

В томской Горбольнице №3 открылся кабинет сердечно-сосудистого хирурга

16 февраля 2026
Томские новости

Ряд поворотов налево запретят в Томске

11 февраля 2026
Томские новости

В томском Ботсаду зацвели пальмы

30 января 2026
Томские новости

С начала года в Томске подешевели новостройки, жилье на вторичном рынке немного подорожало

9 февраля 2026
Томские новости

Томичам расскажут о Борисе Вейнберге на пешеходной экскурсии к его 155-летию

2 февраля 2026
Томские новости

Купеческий особняк в Томске отремонтирован наполовину

19 февраля 2026