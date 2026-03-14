Томичей ждут мокрый снег, ветер и гололед

14 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В воскресенье, 15 марта, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, ухудшение видимости. Порывы ветра до 20 м/с, понижение температуры воздуха, гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности

