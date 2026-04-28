Световая конструкция «Томск — город трудовой доблести» появится на въезде в город

Световая конструкция «Томск — город трудовой доблести» появится на въезде в город

На въезде в город со стороны Коммунального моста, вблизи цветочного герба, планируют установить световую конструкцию «Томск — город трудовой доблести», сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что она появится до конца года. Специалисты уже выбрали опору и занимаются разработкой технического решения и визуализации проекта.

— Уверен, это станет хорошим подарком городу, его жителям и гостям в год 81-летия Великой Победы, — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня на прошедшем сегодня выездном совещании.

Кроме того, ПАО «Россети Томск» планирует нанести граффити в тематике Дня Победы на одной из подстанций в Дзержинском.

