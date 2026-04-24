«Ростелеком» в Томске выступил партнером турнира «TUSUR Games-2026»

24 апреля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил партнером IV Чемпионата спорта и киберспорта «TUSUR Games-2026» для школьников 8-11-х классов и студентов средних профессиональных учреждений. Финал киберспортивной части, а также общая церемония награждения прошли на базе ИТ-академии Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в минувшие выходные.

Чемпионат собрал более тысячи заявок от молодых киберспортсменов из Томска, Красноярска, Славгорода, Хабаровска, Тулы, Новосибирска и других городов России. Соревнования проводились по дисциплинам DOTA 2 и Counter Strike 2. В финал прошли 30 человек.

На площадке мероприятия для школьников и студентов прошли состязания в дартсе, настольном теннисе и специальной программе ─ «ГТО по ТУСУРовски». Все победители и призеры получили фирменный мерч «Ростелекома».

Юлия Чащина, начальник Управления нового набора ТУСУРа:

«Мы шестой раз проводим такой комбинированный чемпионат, и с каждым разом соревнования становятся все динамичнее и интереснее. Дополнительный для участников стимул ─ получить до четырех дополнительных баллов при поступлении в ТУСУР в 2026 году».

Денис Кобзарь, директор Томского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” активно поддерживает региональные инициативы, направленные на популяризацию киберспорта среди молодежи. Для нас важно создавать комфортную и защищенную цифровую среду для пользователей. В прошлом году мы запустили новую платформу “Игры Ростелеком”, которая позволяет геймерам безопасно приобретать игровой контент без риска столкнуться с мошенничеством».

«Игры Ростелеком» позволяют пополнять аккаунты Steam, PlayStation, Xbox и Nintendo без комиссии, а также приобретать различные игровые валюты и подписки. Каталог платформы регулярно пополняется, на данный момент в ней собрано более шести тысяч видеоигр.

