В выходные томичей ждут дождь и мокрый снег

17 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра днем, 18 апреля, и ночью 19 апреля, в Томске прогнозируют ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается дождь и мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедные явления и ухудшение видимости. Усиление ветра до 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».