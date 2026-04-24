18+
18+
РЕКЛАМА

В воскресенье томичей ждут дожди, грозы и похолодание

В воскресенье томичей ждут дожди, грозы и похолодание

В воскресенье и понедельник, 26 и 27 апреля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются сильные дожди, местами грозы, усиление ветра до 23 м/с, понижение температур, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области пиво оказалось одним из самых дорогих в Сибири в 2025 году

9 апреля 2026
Томские новости

Стала известна дата открытия Томского центра современной культуры в Пассаже Второва

8 апреля 2026
Томские новости

Департамент соцзащиты Томской области возглавила Ольга Назаревич

26 марта 2026
Томские новости

В Томске обновляют остановки

8 апреля 2026
Томские новости

Нарушения правил благоустройства в Томске будет рассматривать административная комиссия

7 апреля 2026
Томские новости

Рейсы S7 Москва-Томск будут летать ежедневно

28 марта 2026
Томские новости

Уровень воды в Томи в черте Томска продолжает снижаться

20 апреля 2026
Томские новости

Штормовое предупреждение объявлено в Томске из-за возможно вскрытия Томи

10 апреля 2026
Томские новости

Томские ученые помогли найти способ стимуляции нейронов мозга без операции

10 апреля 2026