В воскресенье томичей ждут дожди, грозы и похолодание

24 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В воскресенье и понедельник, 26 и 27 апреля, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются сильные дожди, местами грозы, усиление ветра до 23 м/с, понижение температур, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

