Томск — студенческая столица. Как придумать общий визуальный язык для города

10 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Сети живых лабораторий Томска «Студгородок»

Томск по праву считается студенческой столицей России — город даже владеет соответствующим товарным знаком. Почти каждый четвертый здесь связан с вузами, техникумами или колледжами.

Но при этом в городском пространстве «образовательная» тема почти не присутствует. У Томска нет своего, единого, понятного для всех студенческого визуального языка. По крайней мере — пока.

В нашем материале рассказываем, как в эксперименте Сети живых лабораторий Томска «Студгородок», функционирующих в том числе в рамках стратегического проекта «Город-университет» программы развития ТГАСУ «Приоритет-2030», родился язык, создающий визуальный облик товарному знаку «Томск — студенческая столица России» и как он будет внедряться в городскую среду.

Один для всех

Одна из интерпретаций визуального языка Фото: Сети живых лабораторий Томска «Студгородок»

В рамках методологии живых лабораторий в центре всегда находятся интересы и потребности основных пользователей городской среды, а также тех, кто ответственен за ее удобство и эффективность — вузов и администрации Томска. Именно мэрия, в лице заместителя мэра по социальной политике Константина Чубенко, неоднократно обращала внимание на наличие у города товарного знака «Томск — студенческая столица России», который практически никак не используется. В 2024 участники Сети живых лабораторий решили исправить это упущение, разработав для бренда единый визуальный язык.

Задача выглядела неподъемной. Коллеги — практикующие графические дизайнеры — в один голос заявляли, что не взялись бы за нее из-за сложности. Предстояло учесть интересы всех потенциально вовлеченных сторон: от студентов-первокурсников до руководителей разного рода администраций, университетов, представителей бизнеса, работающего в Томске. А еще нужно было учесть мнения бывших студентов, покинувших город, но регулярно в него возвращающихся.

Более того, экспериментаторы решили не только создать образ для товарного знака, но и визуальный язык, который бы помог усилить коммуникацию. Предполагалось, что элементы «студенческого бренда» будут встраиваться в городскую среду — велопарковки, приствольные решетки, ливневки, мотивационные постеры на остановках — связывая кампусы вузов воедино, в Большой университет. По мнению руководителей проекта, с появлением визуального языка должно усилиться и формирование общности студенческого сообщества.

Определившись с целями, участники Сети живых лабораторий приступили к разработке.

Процесс разработки

Процесс творческого поиска. Фото: Сети живых лабораторий Томска «Студгородок»

На первом этапе была собрана сеть ассоциаций со студентов и пресс-служб университетов. Затем исследователи провели контент-анализ материалов в местных средствах массовой информации. Таким образом было выявлено, каким сегодня формируется образ студенческого Томска. По результатам исследования родилось несколько концепций: по каждой из них был создан эскиз, который впоследствии обсуждался с профессиональным сообществом в сфере графического дизайна. Так профессионалы выделили одну идею, которая в своем воплощении вышла за рамки сложившихся клише.

— Основную часть работы выполнили две студентки ТГАСУ — сестры-близняшки из Новосибирска. Талантливые девушки хорошо и быстро рисовали и уже имели некоторый опыт в графическом дизайне. А еще они видели концепцию свежим взглядом, без стереотипных решений, — рассказала со-руководитель Сети живых лабораторий Томска «Студгородок» Ника Седикова. — У нас была идея, что студенческий Томск ассоциируется со стертыми ступенями корпусов. И мы пытались их изобразить. Сделать какой-то логотип. Одним из способов этого изображения была линия. Паша Богданов (атарт-директор, основатель студии Design-Orchestra — прим. ред.) участвовал в обсуждении, он мне позвонил и сказал: «Это же могут и утвердить! Это же нельзя сделать плохо, я готов подключиться». Паша зацепился за линию, потому что она позволяет выйти за границу шаблонов, сформированной у местных дизайнеров эхокамеры. Из-за того, что девочки-иллюстраторы и архитекторы пока не в этой эхокамере, они и смогли нужную линию найти. Илья Мясников (декан высшей школы журналистики ТГУ — прим. авт.) тоже оценил концепцию, отметив, что «линия делает визуальный язык очень живым».

Открытый код

Пример интеграции нового визуального языка в городскую среду Фото: Сети живых лабораторий Томска «Студгородок»

Промежуточный результат эксперимента был представлен широкой общественности в июле этого года. Более того, визуальный язык уже начали интегрировать в городскую среду в рамках другого эксперимента Сети живых лабораторий — «Улицы-галереи» (/article/668272---zhivaja-laboratorija.-zachem-tomsku-iskusstvo-v-gorode/2a70f39344368837c1cd0b099b2bd7e9) на ул. Партизанской. Здесь уже установили оформленные соответствующим образом стенды.

Один из навигационных стендов, в которых используется продукт эксперимента Сети живых лабораторий по разработке визуального облика товарного знака «Томск — студенческая столица России». Фото: Сети живых лабораторий Томска «Студгородок»

А еще новый визуальный язык уже применялся в айдентике одного из спортивных мероприятий в Томске. Над ней как раз и работала студия Паши Богданова Design Orchestra.

Параллельно участники эксперимента разрабатывают пакет готовых решений, который позволит брендировать языком студенческой столицы все, что угодно: от шоперов и ручек до различной типографской продукции, вывесок, элементов интерьера и много чего еще. Своего рода брендбук будет в свободном доступе. Воспользоваться им смогут все желающие.

Варианты приложения визуального языка. Фото: Сети живых лабораторий Томска «Студгородок»

— Команда Паши Богданова и сестры разработали визуальное ядро и сформулировали основные принципы. А дальше проект должен расти, как открытый код: свои решения в него могут привносить студенты и все, кто так или иначе связан со студенческой тематикой. ТГАСУ с Центром развития городской среды создадут дизайн элементов городской среды — люки, доски объявлений и т. д. — подчеркнула Ника Седикова. — Я думаю, что у нас будет пул студий, агентств в городе, которых мы обучим этому визуальному языку и расскажем, в чем логика идеи. Будет сохраняться подход — рисунок единой линией, отдельные элементы добавятся, чтобы довершить образ, — отметила Ника Седикова.

Параллельно участники Сети живых лабораторий разрабатывают соглашение между Большим университетом Томска и городом, которое зафиксирует методику и определит права на использование бренда и визуального языка «Томск — студенческая столица России». А город получит возможность комплексного внедрения этого подхода в своей среде.

Узнать подробности о Сети живых лабораторий Томска «Студгородок», реализованных и текущих экспериментах можно на сайте проекта.

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