Томская компания отремонтирует участок путей на пр. Комсомольском за 71,5 млн рублей

10 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске выбрали подрядчика для ремонта участка трамвайных путей на пр. Комскомольском в этом году. Им стала томская компания «Транссервис».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подрядчику предстоит привести в порядок участок путей от пр. Фрунзе до ул. Енисейской.

— Победителем вышел уже знакомый нам подрядчик, так что проблем со взаимодействием мы не ожидаем, — цитирует пресс-служба гендиректора ТТУ Евгения Черепанова.

Сумма контракта более 71,5 млн. Работы должны быть завершены до конца июля.

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