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Томская компания отремонтирует участок путей на пр. Комсомольском за 71,5 млн рублей

Город, Дороги, Общественный транспорт, Томские новости, ремонт перекрытия схемы движения пути интересные новости Томска Томская компания отремонтирует участок путей на пр. Комсомольском за 71,5 млн рублей

В Томске выбрали подрядчика для ремонта участка трамвайных путей на пр. Комскомольском в этом году. Им стала томская компания «Транссервис».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подрядчику предстоит привести в порядок участок путей от пр. Фрунзе до ул. Енисейской.

— Победителем вышел уже знакомый нам подрядчик, так что проблем со взаимодействием мы не ожидаем, — цитирует пресс-служба гендиректора ТТУ Евгения Черепанова.

Сумма контракта более 71,5 млн. Работы должны быть завершены до конца июля.

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