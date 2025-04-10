Ранняя весна не помеха: «Газпромнефть-Восток» выполнил программу по доставке ресурсов на отдаленные месторождения

10 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Производственная программа «Газпромнефть-Востока» по завозу материалов на автономные месторождения выполнена, несмотря на раннюю весну. Предприятие успешно доставило свыше 41 тысячи тонн грузов по зимним проездам на свои объекты, расположенные в труднодоступных районах Каргасокского и Парабельского районов Томской области, а также в Тарском районе Омской области. Дальнейшая транспортировка материально-технических ресурсов будет осуществляться по рекам в навигационный период.

Месторождения находятся в местах, окруженных Васюганскими болотами. Летом добраться туда можно на вертолетах, зимой оптимальный способ доставки — строительство зимних проездов, известных как зимники. В этом году было построено шесть зимников общей протяженностью 250 километров. Для обеспечения безопасности движения на них было установлено 150 информационных и предупредительных знаков.

Выполнение производственной программы осложнялось поздними заморозками в прошлом году и ранним приходом весны в этом сезоне. При строительстве основная сложность заключалась в медленном промерзании грунтов. Максимальный тоннаж на всех участках зимних дорог удалось достичь только в начале февраля 2025 года. Среднесезонная температура зимой составила минус 8,1 градуса, что на 2,8 градуса выше климатической нормы. По словам метеорологов, зима 2025 года заняла второе место в рейтинге самых теплых зим Томской области.

В целом для транспортировки было задействовано 110 единиц транспортных средств. Выполнено 2 443 рейса со средней нагрузкой от 15 до 20 тонн на машину. Среди главных получателей грузов — Урманское месторождение «Газпромнефть-Востока». Это связано с расширением газовой инфраструктуры и строительством дополнительного газоперекачивающего агрегата (ГПА) на дожимной компрессорной станции Урманского месторождения. Компрессор для ГПА стал самым тяжелым грузом среди всех поставок этого года. Его вес составил 53 тонны. Традиционно по зимникам доставлялись щебень, цемент, дизельное топливо, крупноблочное оборудование, метанол, железобетонные изделия.

— Наибольшее влияние на состояние и качество всех дорог, в том числе и зимних проездов, оказывают погодные условия, при которых наблюдается одноразовый или многократный переход температуры воздуха через 0 градусов. С увеличением таких переходов ухудшаются условия эксплуатации дорожного полотна, уменьшается его долговечность. Минувшей зимой одна такая волна была в декабре, четыре — в январе, две продолжительностью менее суток и две по неделе в марте. Это дает основание считать вторую половину марта в Сибири в этом году полноценно весенним месяцем, — подчеркнула профессор Томского государственного университета, заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Валентина Горбатенко.

— Зима для нашего предприятия — один из самых ответственных периодов. В это время мы должны обеспечить наши автономные промыслы всем необходимым, а это значит, перевезти тысячи тонн грузов. Нынешняя зима стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений, но, несмотря на такие сюрпризы погоды, мы смогли обеспечить промыслы всем необходимым для выполнения производственной программы, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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