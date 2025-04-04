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Завтра томичей ждут мокрый снег, ветер и гололед

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Завтра, 5 апреля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дождь, мокрый снег, гололедные явления. Порывы ветра будут достигать 23 м/с, возможна гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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