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«Ростелеком» познакомил тимирязевских пенсионеров с «Азбукой интернета»

Город, Ростелеком, Томские новости, цифровая грамотность интересные новости Томска «Ростелеком» познакомил тимирязевских пенсионеров с «Азбукой интернета»

«Ростелеком» совместно с Союзом пенсионеров России провел практическую лекцию по основам работы на смартфоне и безопасному поведению в цифровой среде. Мероприятие прошло в селе Тимирязевское Томской области.

Представитель «Ростелекома» Лариса Деркач рассказала слушателям основные принципы работы с приложениями «Госуслуги. Запись на прием к врачу», «Онлайн банк. Оплата услуг», обратила внимание на тему мошенничества в интернете и объяснила, что нужно знать, чтобы не попасться на удочку злоумышленников. Волонтеры компании подарили каждому присутствующему печатную версию учебного пособия «Азбука интернета. Основы работы на смартфоне».

«В этом году мы решили провести образовательный урок в Тимирязевском, так как в феврале в этот населенный пункт „зашла“ наша оптика. Вместе с тем, как расширяется зона покрытия скоростного интернета, растет интерес населения к цифровым сервисам. Наше учебное пособие позволяет людям старшего поколения идти в ногу со временем и самостоятельно изучать компьютер, смартфон, а теперь еще и нейросети», — отметила заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» по массовому сегменту Оксана Болдова.

Также на встрече сотрудник провайдера рассказала, что жители Тимирязевского могут подключить широкополосный интернет на скорости до 200 Мбит/с, цифровое ТВ с онлайн-кинотеатром Wink, сотовую связь, установить уличные и внутридомовые видеокамеры. Управление всеми услугами и техническая поддержка доступны абонентам в мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Программа «Азбука интернета» разработана «Ростелекомом» и Социальным фондом Российской Федерации для граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. В этом году на одноименном портале вышел модуль «Основы работы с нейросетями». Новый учебный курс разъясняет понятие искусственного интеллекта и дает общее понимание, в каких областях экономической и производственной деятельности его используют, а также чем он может быть полезен в повседневной жизни.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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