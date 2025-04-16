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В Томске ищут вандалов, повредивших ограждение у фонтана на Плеханова

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В Томске разыскивают неизвестных, которые повредили зимнее ограждение фонтана в пер. Плеханова. Это уже второй за месяц случай вандализма на данном объекте.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сотрудники написали заявление в полицию, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

— К счастью, до самого фонтана не успели добраться. Здесь установлено видеонаблюдение, надеюсь, специалисты установят личности вандалов, и они понесут наказание, — сказала директор МКУ «ИЗС» Алёна Валишева.

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