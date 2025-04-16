Томичей приглашают отметить День памятников в Горсаду

16 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В пятницу, 18 апреля, в томском Городском саду пройдет пикет, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест.

Так организаторы — сообщество «ТОМАТ. Общественные инициативы» — планируют привлечь внимание властей города и региона к проблеме сохранения архитектурного наследия Томска.



Как проходили пикеты в 2015, 2016 и 2017 годах — смотрите по В Томске с 2004 года проходили праздничные пикеты, приуроченные к Международному Дню памятников и исторических мест. На Ново-Соборной площади выступал фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек», активисты устраивали детские игры и показывали, что требуется сохранять. Последний раз тематическое мероприятие прошло в нашем городе в 2020 году, тогда команда проекта «Раскрась Томск!» провела серию вебинаров и игр.Как проходили пикеты в 2015, 2016 и 2017 годах — смотрите по ссылке

«Мы хотим ее возобновить и напомнить томичам о том, в каком уникальном городе они живут, какая ценнейшая архитектура их окружает и как мало сегодня делается для ее сохранения. Между тем каждый восстановленный по программе „Дом за рубль“ объект становится настоящим событием для горожан и притягивает туристов. Хочется, чтобы это было не штучным, а регулярным событием, поэтому и нужна помощь региона. Это не только визуально улучшит облик города, но и привлечет дополнительный туристический трафик, за счет которого пополняется бюджет», — рассказывают организаторы.

В программе мероприятия — выступление фольклорного ансамбля, викторина на знание истории города, тематические стенды и сбор подписей под обращением к губернатору с просьбой возобновить финансирование муниципальной программы «Сохранение исторического наследия».

«Томск — историческое поселение федерального значения, в котором подлежат сохранению сотни старинных зданий. При этом власти уделяют этой проблеме катастрофически мало внимания. Многие ценные объекты находятся в удручающем состоянии, а отдельные здания объекты удается восстановить лишь силами инвесторов в рамках программы „Дом за рубль“. Муниципальная программа „Сохранение исторического наследия“, к сожалению, практически перестала работать: на нее выделяется все меньше средств из бюджета, на которые удается разработать только проектно-сметную документацию и частично восстановить декор. Что касается области, то после ухода Виктора Кресса с поста губернатора регион перестал помогать городу сохранять уникальное деревянное зодчества. Не первый год градозащитники просят главу региона Владимира Мазура помочь с софинансированием работ по сохранению исторического наследия, однако решения по-прежнему нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, на пикете организаторы пригласят всех желающих к участию в майских субботниках на ул. Советской. На этой улице располагается несколько исторически ценных зданий. «Хочется облагородить это место и напомнить властям, что когда-то эту улицу хотели сделать пешеходной и восстановить расположенную там ценную архитектуру», — добавляют в сообществе «ТОМАТ. Общественные инициативы».

Акция состоится 18 апреля на территории Горсада (сразу за аркой напротив Трансгаза — угол ул. Советской и пер. Спортивного). Начало в 16.30. Мероприятие продлится до 19.00.

Кстати, за месяц до Международного дня памятников и исторических мест, 18 марта, сообщество запустило в соцсетях флешмоб «Мой любимый томский дом». Участникам предлагается сделать фотографию на фоне любимого исторического здания, а затем опубликовать ее в социальных сетях, сопроводив адресом и связанной с домом историей (если она есть).

Международный День памятников и исторических мест в 1983 году установила Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданная при ЮНЕСКО. Ежегодно по всему миру в этот день проводятся различные мероприятия, призванные привлечь внимание общественности к сохранению культурного наследия.

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